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தென்காசி

குற்றால அருவிகளில் தண்ணீா் வரத்து அதிகரிப்பு

குற்றாலம் மலைப் பகுதியில் பெய்துவரும் மிதமான மழையின் காரணமாக குற்றாலம் அருவிகளில் தண்ணீா் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

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குற்றாலம் பேரருவியில் உற்சாகமாக குளித்து மகிழும் சுற்றுலாப் பயணிகள்.

Updated On :4 ஜூலை 2026, 3:06 am IST

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தென்காசி மாவட்டம், குற்றாலம் மலைப் பகுதியில் பெய்துவரும் மிதமான மழையின் காரணமாக குற்றாலம் அருவிகளில் தண்ணீா் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

மேற்குத் தொடா்ச்சி மலையில் குற்றாலம் மலையில் பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக குற்றாலத்திலுள்ள அனைத்து அருவிகளிலும் தண்ணீா் ஆா்ப்பரித்து கொட்டுகிறது. குற்றாலம் பகுதியில் கடந்த இரு நாள்களாக அவ்வப்போது மிதமான சாரல் மழை பெய்து வருகிறது.

சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை குறைவாக இருந்தது. இதனால் கூட்ட நெரிசலின்றி பயணிகள் உற்சாகமாக குளித்து மகிழ்ந்தனா். மூன்று வாரங்களுக்குப் பிறகு தற்போது சீசன் களைகட்டத் தொடங்கியுள்ளது.

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