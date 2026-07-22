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தென்காசி

தென்காசி காசி விஸ்வநாதா் கோயிலுக்கு ரூ.1 கோடியில் புதிதாக தோ்

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தென்காசி, தெப்பக்குளம் பகுதியில் ஆய்வு செய்த கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் பாலகிருஷ்ணன், செயல் அலுவலா் பொன்னி.

Updated On :22 ஜூலை 2026, 3:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி, காசிவிஸ்வநாதா் கோயிலில் ரூ. 1 கோடியே 8 லட்சம் மதிப்பில் புதிதாக தோ் செய்யப்படவுள்ளது. இதையடுத்து, தோ் தயாா் செய்வதற்கான இடத்தை கோயில் செயல் அலுவலா், அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் செவ்வாய்க்கிழமை பாா்வையிட்டனா்.

தென்காசி, அருள்மிகு உலகம்மன் உடனுறை காசி விஸ்வநாதா் கோயிலில் சுவாமி, அம்பாளுக்கு இரண்டு தோ்கள் இருந்தன. விழாக் காலங்களில் இவ்விரு தோ்களில் சுவாமி, அம்பாள் வீதி உலா நடைபெற்றது. தற்போது அம்பாள் தோ் சேதமடைந்திருப்பதால் சுவாமி தோ் மட்டுமே விழா காலங்கலில் பக்தா்களால் வடம்பிடித்து இழுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதையடுத்து, 35 அடி உயரம் 11 அடி அகலத்தில் ரூ. 1 கோடியே 8 லட்சம் மதிப்பில் புதிதாக தோ் செய்ய கோயில் நிா்வாகம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மொத்த செலவையும் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் பாலகிருஷ்ணன் தானே நன்கொடையாக அளிப்பதாக கோயில் நிா்வாகத்திடம் தெரிவித்தாா்.

இதையடுத்து, தென்காசி காசி விஸ்வநாதா் கோயிலுக்கு உள்பட்ட தெப்பக்குளத்தில் புதிதாக தோ் அமைக்கும் பணிகள் திங்கள்கிழமை தொடங்கின. இந்த இடத்தை அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் பாலகிருஷ்ணன், கோயில் செயல் அலுவலா் பொன்னி உள்பட அதிகாரிகள் செவ்வாய்க்கிழமை பாா்வையிட்டனா்.

தோ் அமைக்கும் பணியை அடுத்த 6 மாதங்களுக்குள் முடித்து மாசித் திருவிழாவில் பக்தா்களால் புதிய தோ் வடம் பிடித்து இழுக்கப்படும் வகையில் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.

சேதமடைந்த பழைய தேரை கோயில் வளாகத்திற்குள் பாதுகாப்பாக காட்சிப்படுத்தவும் கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

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