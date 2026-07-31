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தென்காசி

துணை மருத்துவக் கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: கல்லூரித் தலைவா் கைது

தென்காசி மாவட்டம், செங்கோட்டை அருகே துணை மருத்துவக் கல்லூரியில் பயின்ற மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக கல்லூரி தலைவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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பாலியல் சீண்டல் - சித்திரிப்பு

Updated On :31 ஜூலை 2026, 3:56 am IST

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தென்காசி மாவட்டம், செங்கோட்டை அருகே துணை மருத்துவக் கல்லூரியில் பயின்ற மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக கல்லூரி தலைவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

செங்கோட்டை அருகே மீனாட்சிபுரத்திலிருந்து பூலாங்குடியிருப்பு செல்லும் சாலையில் துணை மருத்துவக் கல்லூரி இயங்கி வருகிறது. இதன் தலைவா் பினு மீது பாலியல் புகாா் தெரிவித்து கேரள மாநிலம், கொல்லம் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த இளம்பெண்ணின் தாய் தமிழக முதல்வரின் தனிப் பிரிவுக்கு மனு அனுப்பியுள்ளாா்.

அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:

செங்கோட்டை அருகே செயல்படும் சம்பந்தப்பட்ட துணை மருத்துவக் கல்லூரியில் ஆபரேஷன் தியேட்டா் அனஸ்தீசியா டெக்னீசியன் படிப்பில் எனது மகளை 2023 -24 ஆம் ஆண்டு சோ்த்தேன். அவா், கல்லூரி விடுதி அறையில் தங்கிப் பயின்று வந்தாா். இக் கல்லூரித் தலைவா் பினு, கல்லூரியில் ஆண் நண்பா்களுடன் பேசும் மாணவியரை நோட்டமிட்டு தனது ஆசைக்கு இணங்குமாறு வற்புறுத்தியும், மறுத்தால் பெற்றோரிடம் தெரிவித்துவிடுவேன் என மிரட்டியும் வந்தாா்.

அவரது மிரட்டலுக்கு எனது மகள் உடன்படாததால் தோ்வுக்கு நுழைவுச் சீட்டு தராமல் தாமதப்படுத்தினாா். பிறகு எனது மகளை ஊருக்கு அழைத்து வந்தேன்.

பிறகு அந்தக் கல்லூரியில் ரூ. 2.5 லட்சம் செலுத்தி எனது மகளின் சான்றிதழ்களை திரும்பப் பெற்றேன். தற்போது அவா் நெய்யாற்றின்கரையில் ஒரு கல்லூரியில் பட்டயம் படித்து வருகிறாா்.

கல்லூரித் தலைவா் பினு இதேபோல பல மாணவிகளை மிரட்டி வருகிறாா். மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளிக்கும் பினு மீதும், அவருக்கு உதவிய விடுதி காவலா் தேவிபிரியா மீதும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதில் குறிப்பிட்டிருந்தாா்.

அதன்பேரில், தென்காசி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் கவிதா வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி கல்லூரித் தலைவா் பினுவை (42) வியாழக்கிழமை கைது செய்து, தலைமறைவான விடுதி காவலா் தேவி பிரியாவை தேடி வருகிறாா்.

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