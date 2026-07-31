திருநெல்வேலி- தென்காசி மாவட்ட அரிசி ஆலை உரிமையாளா்கள் மற்றும் நெல் அரிசி வியாபாரிகள் சங்க வருடாந்திர கூட்டம் தென்காசியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்துக்கு, மாவட்டத் தலைவா் அன்பழகன் தலைமை வகித்தாா். கீழப்பாவூா் வட்டார அரிசி ஆலை உரிமையாளா் சங்கத் தலைவா் பாஸ்கா், நெல் அரிசி வியபாரிகள் சங்கத் தலைவா் தமிழ்மணி, செயலா்பாஸ்கா், திருநெல்வேலி மாநகர அரிசி வியாபாரிகள் சங்க தலைவா் மைதீன், செயலா் ஆவுடையப்பன், புளியங்குடி மாரியப்பன் மற்றும் மதாா் ராவுத்தா் ஜமின் கலந்து கொண்டனா்.
கூட்டத்தில் சங்கத்தின் புதிய மாவட்ட தலைவராக சி. அன்பழகன், துணைத் தலைவா்களாக புளியங்குடி மாரியப்பன், சங்கரன்கோவில் ராமையா, செயலராக தமிழ்மணி, இணைச் செயலா்களாக ஆடையப்பன், பாஸ்கா் பொருளாளராக திருநெல்வேலி மைதீன் ஆகியோா் தோ்வாகினா்.
தொடா்ந்து, செய்தியாளா்களிடம் சி.அன்பழகன் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகள் விவசாயிகளிடம் நெல் கொள்முதல் செய்வதால் தனியாா் அரிசி ஆலைகள் வெளி மாநிலங்களில் அதிக விலைக்கு கொள்முதல் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யும் நெல்லுக்கான செஸ் வரி போன்ற காரணங்களால் அரிசி விலை கிலோ ரூ.10-க்கு மேல் உயா்ந்துள்ளது. அதேவளையில், தமிழகத்தில் சாகுபடி செய்யப்படும் அம்பை 16 மற்றும் 51 போன்ற ரகங்கள் சிறிது அளவே விலை உயா்த்தப்பட்டுள்ளன.
அரிசி தயாரிப்பின் காரணங்களை அறிந்து மத்திய- மாநில அரசுகள் தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்தால் விலைவாசி சற்று குறைய வாய்ப்புகள் உள்ளன என்றாா் அவா்.
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