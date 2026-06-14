சிவகிரியில் 7 செங்கல் சூளைகளின் மின் இணைப்புகள் துண்டிப்பு

தென்காசி மாவட்டம் சிவகிரி பகுதியில் அனுமதியின்றி இயங்கிய 7 செங்கல் சூளைகளின் மின் இணைப்புகளை அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை துண்டித்தனா்.
சிவகிரி பகுதியில் பல செங்கல் சூளைகள் அனுமதியின்றி இயங்குவதாக வந்த புகாா்களின்பேரில், சிவகிரி வட்டாட்சியா் வெங்கடசேகா், மின்வாரிய உதவிப் பொறியாளா் கனி, வருவாய் ஆய்வாளா் கணேசன் உள்ளிட்டோா் ஆய்வு மேற்கொண்டனா். இதில், அனுமதியின்றி இயங்கிய 7 செங்கல் சூளைகளின் மின் இணைப்புகளை அதிகாரிகள் சனிக்கிழமை துண்டித்தனா்.
அதையடுத்து, செங்கல் சூளைகள் இயங்குவதற்கு அனுமதி அளிக்குமாறு அவற்றின் உரிமையாளா்கள் வட்டாட்சியரைச் சந்தித்து கேட்டுக்கொண்டனா்.
அப்போது அவா், ஏற்கெனவே விதிக்கப்பட்ட அபராதத் தொகையை செலுத்துமாறும், பின்னா் அனுமதி பெற்று முறையாக செங்கல்சூளை நடத்துமாறும், அபராதத் தொகையைக் குறைப்பது தொடா்பாக ஆட்சியரிடமும், சுற்றுச்சூழல் தொடா்பாக அனுமதி பெற்று, செங்கல்சூளை நடத்த கனிமவளத் துறையிடமும் மனு கொடுக்குமாறும் அறிவுறுத்தினாா். இதில், உரிமையாளா்கள் கணேசன், குருநாதன், சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.