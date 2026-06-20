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தென்காசி

தென்காசி மாவட்டத்தில் ஜூன் 28இல் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்

தென்காசி மாவட்டத்தில் ஜூன் 28ஆம் தேதி போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடைபெறவுள்ளது என மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் தெரிவித்தாா்.

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ஜூன் 28-இல் தீவிர போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்

Updated On :20 ஜூன் 2026, 3:46 am IST

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தென்காசி மாவட்டத்தில் ஜூன் 28ஆம் தேதி போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடைபெறவுள்ளது என மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து, அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

இந்தியாவில் போலியோ நோய் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க, ஒரே தவணையாக ஜூன் 28ஆம் தேதி போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடைபெறுகிறது. தென்காசி மாவட்டத்தில் இம்முகாமின் மூலம் 5 வயதுக்குள்பட்ட 87,357 குழந்தைகள் பயனடைவா்.

பொதுமக்கள் அனைவரும் தங்களுடைய 5 வயதிற்குள்பட்ட குழந்தைகளை அருகில் உள்ள சொட்டு மருந்து வழங்கும் முகாம்களுக்கு தவறாமல் அழைத்துச் சென்று, போலியோ சொட்டு மருந்து பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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