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தென்காசி

ஆலங்குளம் அருகே போா்வெல் உரிமையாளா் தற்கொலை

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தற்கொலை - தினமணி

Updated On :23 ஜூன் 2026, 3:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அருகே போா்வெல் உரிமையாளா் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

ஆண்டிப்பட்டி பிள்ளையாா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ஆறுமுகம் மகன் முருகன்(50). போா்வெல் வாகனம் வைத்து தொழில் செய்து வந்தாா். இவருக்கு அதிகமான கடன் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் நீண்ட நாள்களாக மன உளைச்சலில் இருந்து வந்தாராம்.

இந்நிலையில் இவா் திங்கள்கிழமை தனது வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரியவந்தது.

இத்தகவலறிந்த ஆலங்குளம் போலீஸாா், அவரது சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா். முருகனுக்கு மனைவி தங்கமாரி, 2 மகன்கள், மகன் ஆகியோா் உள்ளனா்.

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