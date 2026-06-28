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தென்காசி

சங்கரன்கோவிலில் 22 சாயப்பட்டறைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க அமைச்சா் உத்தரவு

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சங்கரன்கோவிலில் சாயப்பட்டறையைப் பாா்வையிட்டா் அமைச்சா் ராஜீவ்.

Updated On :28 ஜூன் 2026, 3:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவிலில் 22 விசைத்தறி சாயப்பட்டறைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சுற்றுச்சூழல் - காலநிலை மாற்றத் துறை அமைச்சா் ராஜீவ் உத்தரவிட்டாா்.

சங்கரன்கோவில் நகரின் பொருளாதாரத்தை நிா்ணயிக்கும் முக்கிய காரணிகளில் ஒன்றாக விசைத்தறித் தொழில் உள்ளது. இதில், 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் ஈடுபட்டுள்ளனா். இங்கு விசைத்தறித் தொழிலுக்கு தேவையான நூலுக்கு சாயம் ஏற்றும் பட்டறைகள் பல இயங்கி வருகின்றன.

இந்நிலையில், அந்த சாயப்பட்டறைகளில் அமைச்சா் ராஜீவ் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அவற்றின் கழிவுநீா் வாருகாலில் கலப்பதைப் பாா்வையிட்ட அவா், அனுமதியின்றி செயல்படும் 22 சாயப்பட்டறைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா்.

தொடா்ந்து, திருவேங்கடம் சாலையில் உள்ள வாணிபா் ஊருணி, கழுகுமலை சாலையில் உள்ள திருநீலகண்ட ஊருணி ஆகியவற்றையும் பாா்வையிட்டாா். அவற்றில் வளா்ந்துள்ள அமலச்செடிகளை அகற்றவும், நகரில் தடையின்றி குடிநீா் விநியோகிக்கவும் நகராட்சி அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.

கோட்டாட்சியா் அனிதா, வட்டாட்சியா் ஆதிநாராயணன், தவெக வடக்கு மாவட்டச் செயலா் மாரியப்பன் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

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