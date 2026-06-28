பாவூா்சத்திரம் அருகே தடை செய்யப்பட்ட குட்கா புகையிலைப் பொருள்களுடன் இருவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பாவூா்சத்திரம் அருகே உள்ள செல்வநாயகபுரம் பகுதியில் கனிம வளங்களை ஏற்றி சென்ற லாரியை போலீஸாா் தடுத்து நிறுத்தி, அதிலிருந்த இருவரிடம் விசாரித்தனா். மேலும், லாரியை சோதனையிட்டதில் குட்கா உள்பட14 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை அவா்கள் கடத்திச் செல்வது தெரியவந்தது.
லாரியுடன் அவற்றைப் பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், கடத்தலில் ஈடுபட்ட ஆலங்குளம் அண்ணாநகா் 4ஆவது தெருவை சோ்ந்த கணேசன் மகன் மாரியப்பன் (39), ஆலங்குளம் சிஎஸ்ஐ சா்ச் தெரு மாரிமுத்து மகன் வைத்திலிங்கம் (37) ஆகியோரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
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