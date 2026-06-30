சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டவா் கைது

தென்காசி மாவட்டம், சுரண்டையில் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட தொழிலாளி கைது செய்யப்பட்டாா்.
சுரண்டை, சிவகுருநாதபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் ஜெயராஜ் மகன் ராஜா(26). தொழிலாளி. இவா் தனது பக்கத்து வீட்டில் நுழைந்து, அங்கு தூங்கிக் கொண்டிருந்த 16 வயது சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டாராம். சிறுமி சப்தமிடவே ராஜா தப்பிச் சென்றாராம்.
இது குறித்து, சிறுமியின் தந்தை அளித்த புகாரின்பேரில், ஆலங்குளம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, ராஜாவை கைது செய்து, திங்கள்கிழமை நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தினா்.
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