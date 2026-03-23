Dinamani
கேரளம், அஸ்ஸாமில் வேட்புமனு தாக்கல் இன்று கடைசிஅமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியா வந்தது 16,700 மெட்ரிக் டன் எல்பிஜிதேர்தல் நடவடிக்கையால் ‘ஹெச்பிவி' தடுப்பூசி திட்டம் பாதிக்காது: சுகாதாரத் துறைவெளிப்பகுதி பறவைகளால் கிண்டி பூங்காவில் பரவிய பறவைக் காய்ச்சல்! ஹோர்முஸ் நீரிணையைத் திறக்க ஈரானுக்கு டிரம்ப் 48 மணி நேர கெடுமுதல்வர் ஸ்டாலினுடன் மார்க்சிஸ்ட் குழு சந்திப்பு! இன்று தொகுதி உடன்பாடு?தலைமைத் தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிரான நோட்டீஸ் மீது நடவடிக்கை எப்போது?எதிா்க்கட்சிகள் காத்திருப்பு! கேரளத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்க மார்ச் 15 வரை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பரிசீலனை!புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடுசர்வதேச பயங்கரவாதத்தில் முதல்முறையாக பாகிஸ்தான் முதலிடம்! 2025-ல் 1,139 பேர் பலிபாஜகவில் இணைந்த சிபிஎம் தலைவர் ஸ்மிதா சுந்தரேசன்!விசிகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள் எவை? நாளை உயர்நிலை ஆலோசனை!நாளை தேமுதிக மாவட்ட செயலர்கள் கூட்டம் ஆந்திரம்: கலப்பட பால் விவகாரம் - இறப்பு எண்ணிக்கை 16-ஆக உயர்வு!6 தொகுதிகள் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்: மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் 8,931 நாள்கள் சாதனை! பிரதமர் மோடிக்கு ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்துபுதுச்சேரி அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடி தலைமையில் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை!ஹோர்முஸ் நீரிணை அருகே 1,600 கி.மீ. தாக்கி அழிக்கும் அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்! ஹவாய் வெள்ளப்பெருக்கு: 5,500-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிப்பு!திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறினார் வேல்முருகன்!
/
தென்காசி

அமைச்சரவையில் இடம் பெறாத தென்காசி!

இதுவரை நடைபெற்ற 16 தோ்தல்களில் தென்காசி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் வெற்றிபெற்ற உறுப்பினா்கள் எவரும் தமிழக அமைச்சரவையை அலங்கரிக்கவில்லை.

Updated On :22 மார்ச் 2026, 10:16 pm

Syndication

இதுவரை நடைபெற்ற 16 தோ்தல்களில் தென்காசி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் வெற்றிபெற்ற உறுப்பினா்கள் எவரும் தமிழக அமைச்சரவையை அலங்கரிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இங்கு காங்கிரஸ் 8 முறை, அதிமுக 3 முறை, திமுக 2 முறை, சுயேச்சை, தமாகா, சமக தலா ஒருமுறை வெற்றி பெற்றுள்ளன.

1952ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சோ்ந்த சுப்பிரமணியம் பிள்ளை, 1957ஆம் ஆண்டு சுயேச்சையாக போட்டியிட்ட கே. சட்டநாத கரையாளா், 1962இல் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஏ.ஆா். சுப்பையா முதலியாா், 1967இல் அதே கட்சியைச் சோ்ந்த இ.அ. சிதம்பரம்பிள்ளை, 1971இல் திமுக-வின் சம்சுதீன் என்ற கதிரவன், 1977இல் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளா் எஸ். முத்துசாமி கரையாளா், 1980இல் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட கே. சட்டநாத கரையாளா், 1984இல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சோ்ந்த டி.எஸ்.ஆா். வேங்கடரமணா, 1989, 1991ஆம் ஆண்டுகளில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சோ்ந்த சா. பீட்டா்அல்போன்ஸ், 1996இல் தமகாவைச் சோ்ந்த கே. ரவிஅருணன், 2001இல் அதிமுகவின் கே. அண்ணாமலை, 2006இல் திமுக வேட்பாளா் வீ. கருப்பசாமிபாண்டியன், 2011இல் சமத்துவ மக்கள் கட்சியைச் சோ்ந்த ஆா். சரத்குமாா், 2016இல் அதிமுகவைச் சோ்ந்த எஸ். செல்வமோகன்தாஸ் பாண்டியன், 2021இல் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளா் எஸ். பழனிநாடாா் ஆகியோா் வெற்றி பெற்றுள்ளனா். ஆனால், அவா்களில் எவரும் அமைச்சரவையில் இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அடுத்து அமையவுள்ள அமைச்சரவையிலாவது இத்தொகுதி உறுப்பினா் இடம்பெறுவாரா என்பதே இத்தொகுதி மக்களின் எதிா்பாா்ப்பு!

தொடர்புடையது

தொகுதி அறிமுகம்: ஈரோடு - மாறிமாறி வாகை சூடும் திமுக, அதிமுக!

தோ்தல் சுவாரஸ்யம்... இது சீா்காழி தொகுதி 'சென்டிமென்ட்'

காட்டுமன்னாா்கோவில் தனி தொகுதி: காங்கிரஸ் மீண்டும் போட்டியிட வலுக்கும் கோரிக்கை

திருநள்ளாறு தொகுதியில் முன்னாள் அமைச்சா் மனு தாக்கல்

வீடியோக்கள்

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
வீடியோக்கள்

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |
வீடியோக்கள்

ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar
வீடியோக்கள்

Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு