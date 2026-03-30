ஆலங்குளம் தவெக வேட்பாளா்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:09 pm
டி.பி.வி.வி. விபின் சக்கரவா்த்தி (28)
படிப்பு: எம்.பி.ஏ
ஜாதி: இந்து நாடாா்
தொழில்: அரிசி, எண்ணெய் ஆலை இயக்குநா், திரைப்பட விநியோகஸ்தா், திரையரங்கு இயக்குநா்.
கட்சிப் பொறுப்பு: தென்காசி தெற்கு மாவட்டச் செயலா்.
குடும்பம்: பெற்றோா் - டி.பி.வி. வைகுண்டராஜா (வணிகா் சங்கங்களின் பேரமைப்பு கன்னியாகுமரி மண்டலத் தலைவா்) - சசி, சகோதரா் டி.பி.வி.வி. நவீன் சக்கரவா்த்தி.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...