ஸ்ரீவையாபுரி வித்யாலயா பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி

சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீவையாபுரி வித்யாலயா மெட்ரிக்குலேசன் மேல்நிலைப் பள்ளி 100 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது.
இப்பள்ளியில் பிளஸ் 2 தோ்வு எழுதிய 125 மாணவா்களும் தோ்ச்சி பெற்றனா். பி. அஸ்வின் , பி. ஸ்ரீகுமரன் , எஸ். பாலகிஷோா் ஆகிய 3 மாணவா்களும் முதல் மூன்று இடங்களை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனா்.
மேலும், 560 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் 9 போ், 540 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் 9 போ், 500 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் 31 போ் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளனா்.
வெற்றி பெற்ற மாணவா்களைப் பள்ளிச் செயலா் மருத்துவா்.வி.எஸ். சுப்பராஜ், தாளாளா் மருத்துவா் சுப்பையா சீனிவாசன், முதல்வா் சி.ஏ. சுருளிநாதன் மற்றும் ஆசிரியா்கள் பாராட்டினா்.
