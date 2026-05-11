Dinamani
மிகப்பெரிய பொறுப்பு; நல்ல எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவோம் : உதயநிதிதமிழ்த் தாய் வாழ்த்து விவகாரம்: தவெக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் - திருமாவளவன்திமுக பேரவை துணைத் தலைவராக கே.என். நேரு, கொறடாவாக எ.வ. வேலு தேர்வு திமுக சட்டப்பேரவைக் குழு தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்வு தமிழ்நாட்டில் 4 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு தமிழக சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக தலைவராக கருப்பையா பதவியேற்றுக்கொண்டார். திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் சி. ஜோசப் விஜய்!
/
தென்காசி

சங்கரன்கோவிலில் சிறப்பு வணிகக் கண்காட்சி

News image

கண்காட்சியைத் தொடக்கிவைத்துப் பேசிய கோட்டாட்சியா் அனிதா.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

சங்கரன்கோவிலில் உள்ள வணிக வைசிய சங்கப் பள்ளியில், ‘சங்கை சிங்கப் பெண்கள்’ என்ற அமைப்பு சாா்பில் 2ஆம் ஆண்டு சிறப்பு வணிகக் கண்காட்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கோட்டாட்சியா் அனிதா, மாவட்ட தொழில் மையப் பொதுமேலாளா் மாரியம்மாள் ஆகியோா் தொடக்கிவைத்தனா். மாரியம்மாள் பேசும்போது, ‘பெண்கள் சுய தொழில் செய்ய அரசு சாா்பில் எண்ணற்ற திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. தொழில் தொடங்க 25 சதவீத மானியத்துடன் ரூ. 10 லட்சம் வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. திட்டங்களைப் பயன்படுத்தி பெண்கள் முன்னேற வேண்டும்’ என்றாா்.

கண்காட்சியில் பெண்கள் மட்டுமே 72 கடைகளை அமைத்திருந்தனா். அவற்றில் உணவு, அழகு சாதனங்கள், ஆடைகள், வீட்டுப் பயன்பாட்டுக்கான பொருள்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன.

பெண்கள் தாங்களும் உயா்ந்து, மற்றவா்களையும் உயா்த்த வேண்டும் என்பதே சங்கை சிங்கப் பெண்கள் அமைப்பின் குறிக்கோள் என அதன் ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் டாக்டா் விஜயலட்சுமி, இந்திரா ராமநாதன் ஆகியோா் கூறினா். நிகழ்ச்சியில், சங்கரன்கோவில் மாஸ்டா் வீவா்ஸ் அசோசியேஷன் செயலா் டி.எஸ்.ஏ. சுப்பிரமணியன், துணைத் தலைவா் பிஜிபி ராமநாதன், மருத்துவா் அகிலாண்டபாரதி, வங்கி அதிகாரிகள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

தூத்துக்குடி காமராஜ் கல்லூரியில் பயிற்சி முகாம்

தூத்துக்குடி காமராஜ் கல்லூரியில் பயிற்சி முகாம்

ஹோா்முஸ் நீரிணையில் 2 கப்பல்கள் சிறைபிடிப்பு: அமெரிக்கா பாணியைத் தொடரும் ஈரான்

ஹோா்முஸ் நீரிணையில் 2 கப்பல்கள் சிறைபிடிப்பு: அமெரிக்கா பாணியைத் தொடரும் ஈரான்

குமரகுரு கல்லூரியில் இந்திய விமானப் படை கண்காட்சி வாகனம்

குமரகுரு கல்லூரியில் இந்திய விமானப் படை கண்காட்சி வாகனம்

விஐடி வணிகக் கல்லூரி மாணவா்களுக்கு தொழில் வழிகாட்டுதல் ஆலோசனை

விஐடி வணிகக் கல்லூரி மாணவா்களுக்கு தொழில் வழிகாட்டுதல் ஆலோசனை

விடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
வீடியோக்கள்

தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
வீடியோக்கள்

கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
வீடியோக்கள்

கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு