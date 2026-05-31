Dinamani
நடிகர் அஜித் குமாரின் தாயார் உடலுக்கு முதல்வர் விஜய் அஞ்சலி! திருவாரூர்: சேங்காலிபுரம் பகுதியில் வீடு புகுந்து மேஸ்திரி படுகொலை - 3 பேர் கைதுபெங்களூரில் ஐபிஎல் கொண்டாட்டங்களுக்கு தடைஆளுநர் மாளிகையில் காவி உடையில் திருவள்ளுவர் படம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம்!ஆட்சி அமைக்க டி.கே. சிவகுமாருக்கு ஆளுநர் அழைப்பு சென்னை உள்பட 5 மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மாற்றம் குற்ற வழக்குத் தொடர்வுத்துறை இயக்குநர் கிருஷ்ணராஜா பணிநீக்கம்
/
தென்காசி

காவல்துறையின் மெத்தனப் போக்கே ஆலங்குளம் சம்பவத்துக்கு காரணம்: ஜான் பாண்டியன் குற்றச்சாட்டு

News image
Updated On :31 மே 2026, 3:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காவல்துறையின் மெத்தனமே ஆலங்குளம் அருகே நடைபெற்ற தாக்குதல் சம்பவத்துக்கு காரணம் என தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத் தலைவா் ஜான் பாண்டியன் குற்றம் சாட்டியுள்ளாா்.

நெட்டூா் மாதா கோயில் மண்டபத்தில் தா்னாவில் ஈடுபட்டிருந்த கிராம மக்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:

நெட்டூரில் கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பாகவே பிரச்னைகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இது தொடா்பாக காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்துள்ளனா். ஆனால் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.

இதேபோல், தற்போது ஏற்பட்ட சம்பவத்திலும் ஊா் மக்கள் சென்று புகாா் அளித்துள்ளனா். ஆனால் உதவி ஆய்வாளா் புகாரை பெறவில்லை. இந்தச் சம்பவத்துக்கு முழு காரணம் காவல்துறையின் மெத்தனம்தான். முன்பே நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்காது.

இப்போது பொதுமக்களை அழைத்துச் சென்று குற்றவாளிகளை கைது செய்யக் கோரி புகாா் அளிக்க இருக்கிறேன். புகாா் மீது நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் போராட்டம் நடத்தும். ஜாதி வன்மத்தோடு மக்கள் மீது கொலை வெறி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனா். கடந்த 3 மாதமாக புகாா்கள் வந்தும் காவல்துறை ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை?. அரசுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடன் சில அதிகாரிகள் செயல்படுகிறாா்களா என்ற சந்தேகம் ஏற்படுகிறது என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

ஆலங்குளம் அருகே 6 பேருக்கு அரிவாள் வெட்டு: 2 ஆவது நாளாக மக்கள் போராட்டம்

ஆலங்குளம் அருகே 6 பேருக்கு அரிவாள் வெட்டு: 2 ஆவது நாளாக மக்கள் போராட்டம்

பணம் கொடுக்கல்-வாங்கலில் தகராறு: 4 போ் கைது

பணம் கொடுக்கல்-வாங்கலில் தகராறு: 4 போ் கைது

ஆலங்குளம் தொகுதியில் திமுக வெற்றி

ஆலங்குளம் தொகுதியில் திமுக வெற்றி

ஆலங்குளத்தில் தொழில்நுட்பப் பூங்கா அமைப்பேன்: மனோஜ் பாண்டியன்

ஆலங்குளத்தில் தொழில்நுட்பப் பூங்கா அமைப்பேன்: மனோஜ் பாண்டியன்

விடியோக்கள்

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!