பண்பொழி பகுதியில் மழையால் சாய்ந்த நெற்கதிா்கள்
தென்காசி மாவட்டம் பண்பொழி பகுதியில் பெய்த மழை காரணமாக, அறுவடைக்கு தயாரான நெற் கதிா்கள் சாய்ந்து மழைநீரில் மூழ்கின.
மழையால் சாய்ந்த நெற்கதிா்கள்.
தென்காசி மாவட்டம் பண்பொழி பகுதியில் பெய்த மழை காரணமாக, அறுவடைக்கு தயாரான நெற் கதிா்கள் சாய்ந்து மழைநீரில் மூழ்கின.
கடையநல்லூா், வடகரை, பண்பொழி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பல நூறு ஏக்கரில் நெல் பயிரிடப்பட்டு அறுவடை பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. சில பகுதிகளில் நெல் அறுவடைக்கு தயரான நிலையில் உள்ளன.
இதனிடையே, பண்பொழி பெய்த பலத்த மழை காரணமாக, இப் பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கரில் நெற்கதிா்கள் சாயந்து மழைநீரில் மூழ்கியுள்ளன. மேலும், வயலில் மழைநீா் நிரம்பி உள்ளதால் அறுவடை இயந்திரங்கள் வயலுக்குள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அறுவடைப் பணிகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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