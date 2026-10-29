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சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் ஒருவருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை

தென்காசி அருகே சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் ஒருவருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை விதித்து தென்காசி போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

உத்தரவு - கோப்புப் படம்

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தென்காசி அருகே சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் ஒருவருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை விதித்து தென்காசி போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

தென்காசி மாவட்டம் வாவா நகரம் உண்மை விநாயகா் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்த கணபதி மகன் குமாரவேல் (47). இவா் கடந்த 2024-இல் சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக தென்காசி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டாா்.

இந்த வழக்கு தென்காசி மாவட்ட போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி மனோஜ்குமாா், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட குமாரவேலுக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை மற்றும் ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்தும், அபராதத்தை கட்டத் தவறினால் மேலும் ஓராண்டு சிறை தண்டனை விதித்தும் தீா்ப்பளித்தாா். இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பில் வழக்குரைஞா் சேவியா்பாண்டியன் ஆஜராகி வாதாடினாா்.

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