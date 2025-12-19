திருவள்ளூர்
நாளைய மின்தடை
ராமஞ்சேரி
நாள்: 20.12.2025 (சனிக்கிழமை)
நேரம்: 9 மணி முதல் 5 மணி வரை.
மின்தடை பகுதிகள்: ராமஞ்சேரி, தோமூா், மேட்டுப்பாளையம், அரும்பாக்கம், ராமாபுரம், கனகமாசத்திரம், பாண்டூா், புதூா், கனகவள்ளிபுரம், பட்டரைபெரும்புதூா், ராமலிங்கபுரம், மஞ்சகுப்பம், திருப்பாச்சூா், தோட்டகாலனி மற்றும் அதையொட்டிய பகுதிகள்.
காக்களுா்
மின்தடை பகுதிகள்: மேற்குறிப்பிட்டது போல் காக்களூா் ஹவுசிங் போா்டு, காக்களூா் தொழிற்பேட்டை, காக்களுா் கிராமம், சி.சி.சி.பின்புறம், பூண்டி, புல்லரம்பாக்கம் செவ்வாப்பேட்டை மற்றும் அதையொட்டியுள்ள பகுதிகள், ராமாபுரம், ஒதப்பை, தண்ணீா்குளம், என்.ஜி.ஓ. நகா், ஈக்காடு, ஒதிக்காடு, தலக்காஞ்சேரி மற்றும் அதையொட்டிய பகுதிகள்.