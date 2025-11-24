மீஞ்சூா் அடுத்த வல்லூரில் வடசென்னை அனல் மின்நிலைய குடியிருப்பில் பொறியாளா் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 11 பவுன் தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளி பொருள்களை மா்ம நபா்கள் திருடி சென்றனா்.
அத்திப்பட்டு பகுதியில் இயங்கி வரும் அனல்மின் நிலையத்தில் பணியாற்றி வரும் ஊழியா்ளுக்கு வல்லூா் கிராமத்தில் குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வடசென்னை அனல் மின்நிலையயத்தில் உதவி பொறியாளராக ஏகலவியகுமாா் என்பவா் பணிபுரிந்து வருகிறாா்.
ஏஎகலவிகுமாா் மத்திய பிரதேசத்தைச் சாா்ந்தவா். இவா் மனைவி, குழந்தை மற்றும் மாமியாருடன் குடியிருப்பில் வசித்து வருகிறாா். இவா் தனது மனைவியின் பிரசவத்துக்காக குடும்பத்துடன் கடந்த 18-ஆம் தேதி வீட்டைப் பூட்டி கொண்டு சென்றுள்ளாா்.
இவரது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு மா்ம நபா்கள் பொருள்களை திருடி சென்றுள்ளதாக அருகில் வசிக்கும் சக அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்தனா்.
இதையடுத்து அவா் திரும்பி வந்து வீட்டை பாா்த்தபோது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு உள்ளே பீரோவில் இருந்த 11 பவுன் தங்க நகை மற்றும் 100 கிராம் வெள்ளி பொருள்கள் திருடு போனது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து புகாரின் பேரில் மீஞ்சூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனா். அதில் நான்கு போ் கொண்ட கும்பல் பொறியாளா் வீட்டின் பூட்டை உடைக்கும் காட்சி பதிவாகி உள்ளது.