Dinamani
மீண்டும் மனிதப் பிறவி எடுத்தால் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக பிறக்க வேண்டும்: எடப்பாடி பிரசாரத்தில் இபிஎஸ் பேச்சுஅதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் 3 மாதங்களில் போதைப்பொருள் ஒழிக்கப்படும் : இபிஎஸ் வாக்குறுதி விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் திமுகவுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும் : எடப்பாடி பழனிசாமி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை தோல்வி அடையச் செய்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜகவினர் போராட்டம்பாஜகவுடன் கூட்டணி: நிதீஷ்குமாரின் நிலைதான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு - அரவிந்த் கேஜரிவால்பஹல்காம் தாக்குதல்! காயங்கள் ஆறவில்லை - குடும்பங்கள் கண்ணீர்!வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அதிமுக இறந்துவிட்டது! ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் ராகுல்! ஜப்பானில் பயங்கர நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்பு!
/
திருவள்ளூர்

திருவள்ளூா் நகராட்சியில் நீண்டகால திட்டங்களை நிறைவேற்றம்: திமுக வேட்பாளா்

திருவள்ளூா் நகராட்சியில் நீண்டகால திட்டங்களான புதிய பேருந்து நிலையம், புறவழிச்சாலை அமைக்கும் திட்டம் மற்றும் நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு புதிய கட்டடம் செய்து கொடுத்துள்ளதாக திமுக வேட்பாளா் வி.ஜி.ராஜேந்திரன் தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

News image

திருவள்ளூா்  நகராட்சி  சித்தி விநாயகா்  கோயில்  தெருப் பகுதியில்  வாக்கு சேகரித்த  திமுக  வேட்பாளா்  வி.ஜி.ராஜேந்திரன், கூட்டணி  கட்சியினா்  உள்ளிட்டோா்.

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 7:14 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா் நகராட்சியில் நீண்டகால திட்டங்களான புதிய பேருந்து நிலையம், புறவழிச்சாலை அமைக்கும் திட்டம் மற்றும் நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு புதிய கட்டடம் செய்து கொடுத்துள்ளதாக திமுக வேட்பாளா் வி.ஜி.ராஜேந்திரன் தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

திருவள்ளூா் நகராட்சி பகுதியில் வரதராஜபுரம், கற்குழாய் தெரு, காந்திநகா், பெரியகுப்பம், சித்தி விநாயகா் கோயில் தெரு, தாவூத்கான்பேட்டை, லால்பகதூா்சாஸ்திரி நகா், பழங்குடியினா் குடியிருப்பு, ரயில்வே குடியிருப்பு, வள்ளலாா் தெரு, குட்டைக்கார தெரு, ஜே.என்.சாலை, கலைஞா் நகா், இந்திராநகா், காமராஜபுரம், ராஜாஜிபுரம், எம்.ஜி.ஆா் நகா், காமாட்சி நகா், வி.எம்.நகா், ஜெயின்நகா், பெரியகுப்பம், பழைய என்.ஜி.ஓ.காலணி, என்.ஜி.ஓ காலணி மற்றும் சேலை பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.

அப்போது பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்தும், மலா் தூவியும் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா். இதில் நிா்வாகிகள் மோகன்ராஜா மற்றும் கிளைக்கழக, நகர கழக நிா்வாகிகள் பங்கேற்று உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்கு சேகரித்தனா்.

அப்போது, சித்திவிநாயகா் கோயில் தெருவில் பிரசாரம் செய்து வேட்பாளா் வி.ஜி.ராஜேந்திரன் பேசியதாவது. நான் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருந்து வருகிறேன். அதனால், ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் தேவையான அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுத்துள்ளேன் என்பதை நீங்கள் அறிவீா்கள்.

மேலும் வீடு கட்டி குடியிருந்து வருவோருக்கும், இதுவரையில் பட்டா வழங்காத தகுதியானோருக்கு இலவச வீட்டு மனைப்பட்டா வழங்கப்படும். நகராட்சிப்பகுதியில் தரமான சாலைகள், குடிநீா் ஆகியவை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதேபோல் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்கும் புதை சாக்கடை திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்படும் என்றாா்.

அப்போது, நகர செயலாளா் சி.சு. ரவிச்சந்திரன், முன்னாள் நகா்மன்றத் தலைவா் பொன்.பாண்டியன், முன்னாள் வாா்டு உறுப்பினா் சொக்கலிங்கம், மாவட்ட மகளிரணி துணை அமைப்பாளா் லட்சுமி சொக்கலிங்கம், கிளைச் செயலாளா் மோகன், துணை கிளை செயலாளா் சுரேஷ், பிரதிநிதி முனுசாமி, பொருளாளா் லட்சுமணன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

தென்காசியில் அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்!

விழுப்புரம் நகரில் திமுக வேட்பாளா் லட்சுமணன் வீதி,வீதியாக வாக்குசேகரிப்பு

பரமக்குடியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்குச் சேகரிப்பு

திருவத்திபுரம் நகராட்சியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு