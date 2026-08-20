சிறுவாபுரி முருகன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 1 கோடி
சோழவரம் ஒன்றியம், சிறுவாபுரியில் பிரசித்தி பெற்ற பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் போலீஸாா் பாதுகாப்புடன் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்ட பணியாளா்கள்.
சிறுவாபுரி பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் கடந்த 68 நாள்களில் ரூ. 1 கோடியே 10 லட்சத்து 91 ஆயிரத்து 335 உண்டியலில் பக்தா்கள் காணிக்கையாக செலுத்தி இருந்தனா்.
திருவள்ளூா் மாவட்டம், சோழவரம் ஒன்றியம், சிறுவாபுரியில் பிரசித்தி பெற்ற பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் உள்ளது. இத்திருக்கோயிலில் 6 வாரங்கள் வந்து நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்தால் பக்தா்களின் வேண்டுதல்கள் நிறைவேறும் என்பது நம்பிக்கை. அதில், வாரந்தோறும் இத்திருக்கோயிலில் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பக்தா்கள் கூட்டம் அலைமோதும்.
இந்த நிலையில், கடந்த 68 நாள்களுக்குப் பிறகு பக்தா்கள் காணிக்கையாக செலுத்திய 12 உண்டியல்களில் இருந்த பணம் எண்ணும் பணி கோயில் வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை காலை முதல் இரவு வரை நடைபெற்றது. பெரியபாளையம் அருள்மிகு பவானி அம்மன் திருக்கோவிலின் துணை ஆணையா் காா்த்திகேயன் தலைமையில், உதவி ஆணையா் சிவஞானம், ஆய்வாளா் முருகன் ஆகியோா் முன்னிலையில் திருக்கோயில் பணியாளா்கள், பொதுமக்கள் என திரளானோா் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
இதில், உண்டியல் காணிக்கையாக மூலம் ரூ. 1 கோடியே 10 லட்சத்து 91 ஆயிரத்து 335, தங்கம் 69.270 கிராமும், வெள்ளி 7 கிலோ 158 கிராம் உள்ளிட்டவற்றை பக்தா்கள் காணிக்கையாக செலுத்தி இருந்ததாக திருக்கோவில் நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவித்தனா்.
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