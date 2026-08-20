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பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி டிக்டோ-ஜாக் கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டம்

திருவள்ளூா் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகம் முன்பு பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற டிட்டோ-ஜாக் அமைப்பினா்.      

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Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 1:12 am IST

பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் செயல்படுத்துதல், டெட் ஆசிரியா் சிறப்பு தகுதித் தோ்வில் இருந்து விலக்கு அளித்தல் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, டிட்டோ-ஜாக் வியாழக்கிழமை மாலையில் கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

திருவள்ளூா் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, தமிழ்நாடு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணியின் வட்டார செயலாளா் வாசுதேவன், டிட்டோ-ஜாக் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் பாலசுந்தரம் வரவேற்றாா்.

தமிழக ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணியின் வட்டார செயலாளா் பாலுமகேந்திரன், நிா்வாகிகள் தீா்த்தரமணி மு.மகாலட்சுமி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இதில், தமிழக ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணியின் மாநில பொதுச் செயலாளா் மற்றும் டிட்டோ-ஜாக் மாநில உயா் மட்ட குழு உறுப்பினா் இரா.தாஸ் ஆா்ப்பாட்டத்தை தொடங்கி வைத்து கோரிக்கைகள் குறித்து எடுத்துரைத்தாா்.

அப்போது, இடைநிலை ஆசிரியா் ஊதிய முரண்பாடுகளை நீக்கி மத்திய அரசுக்கு இணையாக ஊதியம் வழங்க வேண்டும். அரசாணை 243-ஐ ரத்து செய்ய வேண்டும். பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை செயல்படுத்தவும், டெட் என்ற ஆசிரியா் சிறப்பு தகுதித் தோ்வில் இருந்து ஆசிரியா்களுக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும். ஏற்கெனவே சிறப்பு டெட் தோ்வு எழுதிய ஆசிரியா்களுக்கு வெயிட்டேஜ் மதிப்பெண்கள் பணிக்காலத்தை கணக்கில் கொண்டு வழங்க வேண்டும். பகுதி நேர ஆசிரியா்களை நிரந்தரம் செய்து கால முறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டது.

ஆா்ப்பாட்டத்தில் டிட்டோ-ஜாக் மாவட்ட நிா்வாகிகள் சிவக்குமாா், கன்னியப்பன், பாலு மகேந்திரன், ருத்தரமூா்த்தி மற்றும் பலா் பங்கேற்றனா். நிறைவாக தமிழ்நாடு தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணி மாவட்ட துணை செயலாளா் சிவக்குமாா் நன்றி கூறினாா்.

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