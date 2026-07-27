நாளைய (ஜூலை 28) மின்தடை: குஞ்சலம்!

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குஞ்சலம்
நேரம்: காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை
நாள்: 28.7.2026-செவ்வாய்க்கிழமை
மின்தடை பகுதிகள்: சீத்தஞ்சேரி, குஞ்சலம், நெல்வாய், பிளேஸ்பாளையம், அல்லிக்குழி, எஸ்.ஆா்.குப்பம், டி.பி.புரம், வெள்ளாத்துக்கோட்டை, ஒதப்பை தொழிற்பேட்டை பகுதி, கம்மாா்பாளையம், கச்சூா் ஆகிய கிராமங்கள்.
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