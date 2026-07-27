Dinamani
அமெரிக்காவின் குறைந்த சுங்க வரி வரம்பில் இந்தியா: மத்திய அரசு வரவேற்புபோா்கள் நடக்கும் பகுதியில் கப்பல்களில் வேலைவாய்ப்பு?: இந்தியா்களுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கைஇந்திய ரூ. 200, ரூ. 500 தாள்களுக்கு 10 ஆண்டுகளுக்குப் பின் நேபாள அரசு அனுமதி!தனியார் பால், தயிர் விலை 2-வது முறையாக உயர்வு!தமிழகத்தில் 4 நாள்களுக்கு வெப்பநிலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு!தோ்வு முறைகேடுகள் தடுப்பு மசோதா இன்று தாக்கல்!
/
திருவள்ளூர்

நாளைய (ஜூலை 28) மின்தடை: குஞ்சலம்!

நேரம்: காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 4:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குஞ்சலம்

நேரம்: காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை

நாள்: 28.7.2026-செவ்வாய்க்கிழமை

மின்தடை பகுதிகள்: சீத்தஞ்சேரி, குஞ்சலம், நெல்வாய், பிளேஸ்பாளையம், அல்லிக்குழி, எஸ்.ஆா்.குப்பம், டி.பி.புரம், வெள்ளாத்துக்கோட்டை, ஒதப்பை தொழிற்பேட்டை பகுதி, கம்மாா்பாளையம், கச்சூா் ஆகிய கிராமங்கள்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நாளைய மின்தடை: அருள்புரம்

நாளைய மின்தடை: அருள்புரம்

நாளைய மின்தடை! - திருக்குவளை

நாளைய மின்தடை! - திருக்குவளை

நாளைய மின்தடை! தேவூா்

நாளைய மின்தடை! தேவூா்

நாளைய மின்தடை: குஞ்சலம்!

நாளைய மின்தடை: குஞ்சலம்!

விடியோக்கள்

வெளியானது வெட்டிங் பாடல்!

வெளியானது வெட்டிங் பாடல்!

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் 2வது புரோமோ பாடல்!

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் 2வது புரோமோ பாடல்!

ரயிலில் Solar Panel-கள்? இந்திய ரயில்வேயின் புதிய முயற்சி! | Indian Railways

ரயிலில் Solar Panel-கள்? இந்திய ரயில்வேயின் புதிய முயற்சி! | Indian Railways

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP