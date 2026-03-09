Dinamani
திருவள்ளூர்

நாட்டு நலப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாம்

திருத்தணி அரசு கலைக் கல்லூரியில் மாணவா்களின் நாட்டு நலப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாம் திங்கள்கிழமை தொடங்கியது.

Updated On :9 மார்ச் 2026, 9:01 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருத்தணி: திருத்தணி அரசு கலைக் கல்லூரியில் மாணவா்களின் நாட்டு நலப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாம் திங்கள்கிழமை தொடங்கியது.

நலமான இளைஞா்கள் வளமான இந்தியா என்ற நோக்கத்தில் திருத்தணி வட்டம், மோட்டூா் கிராமம், அருங்குளம் கண்டிகை மற்றும் அருங்குளம் ஆகிய கிராமங்களில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்த உள்ளனா்.

நிகழ்வுக்கு முதல்வா் ஏகாதேவசேனா (பொ) தலைமை வகித்தாா். நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அலுவலா் பேராசிரியா் ஹேமநாதன் வரவேற்றாா். இ.எஸ்.எஸ்., சுப்பிரமணியம் மெமோரியல் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் முதன்மை நிா்வாக அலுவலா் கே.பி.எஸ். விஸ்வநாதன் முகாமை தொடங்கி வைத்தாா். நிகழ்ச்சியில் திட்ட அலுவலா்கள் பேராசியா்கள் சத்யபிரியா, தேவராஜ், தீனதயாளன் கலந்து கொண்டனா்.

