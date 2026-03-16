Dinamani
47 ஆண்டுகளாக பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலாக விளங்கிய ஈரான் முற்றிலும் தகர்ப்பு - டிரம்ப்கேரளத்தில் 47 இடங்களுக்கான பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடுஎரிபொருள் தட்டுப்பாடு : இலங்கையில் 4 நாள் வேலை, 3 நாள் விடுமுறை! மக்களவையில் 8 உறுப்பினர்கள் மீதான இடைநீக்கம் ரத்து : அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் முடிவு45,000 மெட்ரிக் டன் எல்பிஜி உடன் ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக குஜராத் வந்தது சிவாலிக் கப்பல்!கரூர் உள்பட 4 மாவட்ட எஸ்.பி.க்கள் மாற்றம்! தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவுமேற்கு வங்க தோ்தல்: பாஜக வேட்பாளா்கள் அறிவிப்பு!
/
திருவள்ளூர்

எஸ்எஸ்எல்சி தோ்வுகள்: துணை இயக்குநா் ஆய்வு

அரசு தோ்வு நடக்கும் மையங்களில் பள்ளி சாா்ந்த ஆசிரியா்களோ மற்றும் தனியாா் பள்ளி பேருந்து ஓட்டுநா்களோ இருக்கக் கூடாது

News image
பத்தாம் வகுப்பு தோ்வை ஆய்வு செய்த துணை இயக்குனா் கோ.சுப்பாராவ்
Updated On :16 மார்ச் 2026, 10:27 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருத்தணி: அரசு தோ்வு நடக்கும் மையங்களில் பள்ளி சாா்ந்த ஆசிரியா்களோ மற்றும் தனியாா் பள்ளி பேருந்து ஓட்டுநா்களோ இருக்கக் கூடாது என பத்தாம் வகுப்பு தோ்வை ஆய்வு செய்த துணை இயக்குனா் கோ.சுப்பாராவ் அறிவுறுத்தினாா்.

பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வுகள் கடந்த 13 -ஆம் தேதி தொடங்கி வரும் ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில் திங்கள்கிழமை ஆங்கிலத் தோ்வு நடைபெற்றது.

திருவள்ளூா் மாவட்டம் திருத்தணி அரசு மகளிா் மேல் நிலை பள்ளியில் சென்னை தொடக்கல்வி இயக்குநரக துணை இயக்குநா் கோ.சுப்பாராவ் மாணவிகளுக்கு தோ்வு சாா்ந்த அறிவுரைகளை வழங்கி மையத்தில் ஆய்வு செய்தாா்.

தொடா்ந்து திருத்தணி டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் அரசினா் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, டாக்டா் வி.கெங்குசாமி நாயுடு மெட்ரிக் மேல் நிலைபள்ளியில் ஆய்வு செய்தாா். அப்போது பள்ளி சாா்ந்த ஆசிரியா்களோ மற்றும் பேருந்து ஓட்டுநா்களோ வளாகத்தில் அனுமதிக்கக் கூடாது. மேலும் தோ்வுகளை எவ்வித புகாா்களுக்கு இடமின்றி நடத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா்.

தொடா்ந்து கே.ஜி.கண்டிகை அரசினா் மேல் நிலை பள்ளி, வேதாத்திரி மெட்ரிக் மேல் நிலை பள்ளி, அருட்சாய் வெற்றி வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல் நிலை பள்ளிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

டிரெண்டிங்

சாலையோர இரும்பு தடுப்பில் பைக் மோதி விபத்து: 2 இளைஞா்கள் உயிரிழப்பு

தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு தொடக்கம் - தமிழ்த் தோ்வை 11,898 போ் எழுதவில்லை

இன்று பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: 176 மையங்களில் 34,851 போ் எழுதுகின்றனா்

நோ்மறை மனப்பான்மையுடன் பொதுத் தோ்வை அணுகுங்கள்: மாணவா்களுக்கு ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி அறிவுரை!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு