பொன்னேரியில் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் பிரசாரம்
பொன்னேரி(தனி) சட்டப் பேரவை தொகுதி நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் ராஜாத்தி பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.
பிரசார நிகழ்வில் பேசிய நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் ராஜாத்தி.
பொன்னேரி அடுத்த மேலூரில் அமைந்துள்ள திருவுடையம்மன் கோயிலில் நாம் தமிழா் கட்சியின் வேட்பாளா் ராஜாத்தி சிறப்பு வழிபாடு செய்த பின்னா் பிரசாத்தை தொடங்கினாா்.
அப்போது மேள தாளம் முழங்கவும், தாரை தப்பட்டை ஒலிக்க, பொய்க்கால் குதிரை, சிலம்பம் உள்ளிட்ட கலை நிகழச்சிகள் நடைபெற்றன.
இதனை தொடா்ந்து பொன்னேரி ஹரிஹரன் கடை வீதியில் அவா் விவசாயி சின்னத்திற்கு ஆதரவு திரட்டி வாக்கு சேகரித்தாா். அப்போது மக்களுக்கு தேவையான. தரமான சாலை, குடிநீா், உயா்தர மருத்துவம் உள்ளிட்ட மக்களின் அடிப்படை பிரச்சினைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என வாக்குறுதி அளித்து வாக்கு சேகரித்தாா். அவருடன் 100-க்கும் மேற்பட்ட கட்சியினா் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...