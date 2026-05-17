தமிழகத்தில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தோ்தல் மாற்றத்துக்கான தோ்தல் எனவும், அதனால் பாஜக ஒருபோதும் தமிழகத்தில் கால் ஊன்ற காங்கிரஸ் கட்சி அனுமதிக்காது எனவும் திருவள்ளூா் மக்களவை உறுப்பினா் சசிகாந்த் செந்தில் தெரிவித்தாா்.
திருவள்ளூா் உழவா் சந்தை அருகே உள்ள காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் கட்டமைப்பு குறித்து கட்சி நிா்வாகிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. திருவள்ளூா் மாவட்டத் தலைவா்கள் சசிகுமாா்(வடக்கு), காங்கை குமாா் (தெற்கு), ஆவடி மாநகர தலைவா் அமித்பாபு ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். இதில் முன்னாள் மாவட்டத் தலைவரும், மக்களவை தொகுதி பொறுப்பாளருமான ஏ.ஜி.சிதம்பரம் முன்னிலை வகித்தாா். இதில் மக்களவை உறுப்பினா் சசிகாந்த் செந்தில் பங்கேற்று, கட்சி கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது தொடா்பாக நிா்வாகிகளிடம் கருத்துகளை கேட்டறிந்தாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
திருவள்ளூா் ரயில் நிலையத்தில் மத்திய அரசின் அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்று வரும் பணிகளை மூன்று மாதங்களுக்குள் முடிக்க நடவடிக்கை எடுப்பேன். தமிழகத்தில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தோ்தல் என்பது ஒரு திருப்புமுனையான தோ்தல், மாற்றத்துக்காகத்தான் மக்கள் வாக்களித்தனா். அதனால் தான் தவெக, பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்கக் கூடாது, அது தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லதல்ல. அதனால் தான் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, இடதுசாரி கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்துள்ளது. தவெக, பாஜகவோடு கூட்டணி வைக்கக்கூடாது என்ற நிபந்தனையுடன்தான் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளோம். அதனால் கட்டாயம் தவெக, பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்காது என நம்புகிறோம். திமுகவுடனான கூட்டணி சரியில்லை என்பதற்காக கூட்டணியை விட்டு வெளியே வரவில்லை, அது காலத்தின் காட்டாயம்.
தமிழ்நாட்டின் நலன், தமிழக மக்களின் நலனுக்காகவும் தான் காங்கிரஸ் இந்த முடிவை எடுத்தது. தமிழகத்தில் பாஜக ஒருபோதும் கால் ஊன்ற காங்கிரஸ் அனுமதிக்காது, மதச்சாா்பற்ற ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்பதே காங்கிரஸின் கொள்கையாகும் என்றாா் அவா்.
இதில், இளைஞரணி மாநில பொதுச் செயலாளா் திவாகா், ஓபிசி அணி மாநில செயல் தலைவா் ஜே.கே.வெங்கடேசன், மாவட்ட சிறுபான்மைப் பிரிவு தலைவா் கலீல்ரஹ்மான், வட்டார தலைவா்கள் மதுசூதனராவ், கடம்பத்தூா் சதீஷ், நகா் தலைவா் ஸ்டாலின், நிா்வாகிகள் ஜோஷி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடர்புடையது
புதுவை தோ்தலில் காங்கிரஸ் - திமுக ஒற்றுமையாக செயல்படவில்லை: கே. பாலகிருஷ்ணன் குற்றச்சாட்டு
தோ்தல் பறக்கும் படையினரிடமிருந்து பணத்தைப் பறித்துச் சென்ற காங்கிரஸ் தொண்டா்கள்
எதிா்க்கட்சிகளின் ஒற்றுமையால் பாஜகவின் சதித்திட்டம் முறியடிப்பு: ராகுல்காந்தி
தமிழகத்தில் பொய்யான வாக்குறுதி வெற்றிக்கு மட்டுமே பயன்படும்: எம்.பி. பி.வி. ராஜேந்திரன்
விடியோக்கள்
வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
தினமணி செய்திச் சேவை