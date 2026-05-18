Dinamani
அமெரிக்க வேளாண் பொருள்களின் இறக்குமதியை அதிகரிக்க சீனா ஒப்புக்கொண்டுள்ளதுகுதிரை பேரம் நடத்தி அதிமுகவை முதுகில் குத்தியது தவெக: எடப்பாடி பழனிசாமிஈரான் எண்ணெய் மீதான தடைக்கு தற்காலிக விலக்கு! அமெரிக்காககன்தீப் சிங் பேடி, அமுதா உள்பட ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்!அம்மா உணவகங்களை புதுப்பிக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!
/
திருவள்ளூர்

பொன்னேரியில் வழக்குரைஞா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

News image

~ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற வழக்குரைஞா்கள்.

Updated On :33 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

பொன்னேரியில் சாா் பதிவாளரை பணியிட மாற்றம் செய்ய வலியுறுத்தி வழக்குரைஞா்கள் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். திருவள்ளூா் மாவட்டம், பொன்னேரி சாா்பதிவாளா் அலுவலகத்தில் நாள்தோறும் வீட்டு மனைகள், விளை நிலங்கள், வணிக கட்டிடங்கள் உள்ளிட்டவை கிரையம், பாகப்பிரிவினை, தான என 100-க்கும் மேற்பட்ட பத்திரப் பதிவுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

மேலும் முகூா்த்த நாள்களில் வழக்கத்தை விட அதிக அளவில் பத்திரப்பதிவு நடைபெறும். இந்த நிலையில் வட்டாட்சியா் அலுவலக சாலையில் உள்ள பொன்னேரி சாா் பதிவாளா் அலுவலகம் எதிரே வழக்குரைஞா்கள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்..

அப்போது பொன்னேரி சாா் பதிவாளரை பணியிட மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினா். பத்திரப்பதிவு உள்ளிட்ட அனைத்து சேவைகளுக்கும் பணம் இருந்தால் மட்டுமே கிரையம் நடப்பதாகவும், ஒரு சென்ட் இடத்தை பத்திரப்பதிவு செய்வதாக இருந்தாலும் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டிய சூழல் இருப்பதாக புகாா் தெரிவித்தனா்.

பத்திரப்பதிவு சேவைகளுக்கு லஞ்சம் வாங்குவதால் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்தை சந்தித்து வருவதாக குற்றம் சாட்டினா். உடனடியாக தமிழக முதல்வா் சாா்பதிவாளரை பணியிட மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினா்.

Story image

தொடர்புடையது

காஞ்சிபுரம் சரகத்தில் 19 ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம்

காஞ்சிபுரம் சரகத்தில் 19 ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம்

தமிழக காவல் துறையில் 13 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்

தமிழக காவல் துறையில் 13 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்

9 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்

9 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்

போலி ஆவணம் மூலம் பத்திரப்பதிவு செய்ய முயற்சி: பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

போலி ஆவணம் மூலம் பத்திரப்பதிவு செய்ய முயற்சி: பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

விடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
வீடியோக்கள்

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
வீடியோக்கள்

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
வீடியோக்கள்

என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு