தமிழக காவல் துறையில் 13 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்

தமிழக காவல் துறையில் 13 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.
இது தொடா்பாக தமிழக அரசின் உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் கே.மணிவாசன் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவு (பழைய பணியிடம் அடைப்புக்குள்):
1. பி.பாலநாகதேவி - சைபா் குற்றப்பிரிவு டிஜிபி (நுண்ணறிவுப் பிரிவு டிஜிபி).
2. ராஜீவ்குமாா் - காவலா் பயிற்சிப் பிரிவு டிஜிபி (ஆவின் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு டிஜிபி).
3. எஸ். டேவிட்சன் தேவாசீா்வாதம் - ஆவின் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு டிஜிபி (காத்திருப்போா் பட்டியல்).
4. கே.ஏ.செந்தில்வேலன் - காவலா் பயிற்சி பிரிவு ஐஜி (காத்திருப்போா் பட்டியல்).
5. ஜி.தா்மராஜன் - பாதுகாப்புப் பிரிவு டிஐஜி (வேலூா் சரக டிஐஜி).
6. பி.சி.கல்யாண் - உள்நாட்டு பாதுகாப்பு நுண்ணறிவுப் பிரிவு டிஐஜி (சென்னை காவல் துறை தெற்கு மண்டல இணை ஆணையா்).
7. பி.சரவணன் - நுண்ணறிவுப் பிரிவு டிஐஜி (திருநெல்வேலி சரக டிஐஜி).
8. கரட் கருண் உத்தவ்ராவ் - ஒருங்கிணைந்த குற்ற நுண்ணறிவுப் பிரிவு எஸ்.பி. (திருவாரூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா்).
9. ஏ.மயில்வாகனன் - எஸ்பிசிஐடி எஸ்பி - 1 (தென்காசி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா்).
10. சி.மதன் - பாதுகாப்புப் பிரிவு எஸ்பி - 1 (தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா்).
11. கே.சண்முகம் - எஸ்பிடிசிஐடி எஸ்பி - 2 (க்யூ பிரிவு எஸ்.பி.).
12. ஜி.எஸ்.மாதவன் - பாதுகாப்புப் பிரிவு எஸ்பி - 2 (சிபிசிஐடி சென்னை மண்டல எஸ்.பி.).
13. என்.சிலம்பரசன் - எஸ்பிசிஐடி மத இயக்கங்களைக் கண்காணிக்கும் சிறப்புப் பிரிவு எஸ்.பி. (சட்டம் -ஒழுங்கு ஏஐஜி) என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலின்போது தோ்தல் ஆணையத்தால் காத்திருப்போா் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்ட டிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீா்வாதம், ஐஜி செந்தில்வேலன் ஆகியோருக்கு மீண்டும் பணி வழங்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்புடையது
9 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்
ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் 10 பேர் பணியிட மாற்றம்!
மாற்றத்துக்கு தயாராகும் தமிழக காவல் துறை!
சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் எதிரொலி: தமிழக காவல் துறை அதிகாரிகள் விடுமுறை எடுக்க கட்டுப்பாடு
விடியோக்கள்
சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
தினமணி செய்திச் சேவை
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு