/
பொன்னேரி சாா்-ஆட்சியராக அப்துல் ராசிக் திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.
பொன்னேரி கோட்டாட்சியராக இருந்த ரவிச்சந்திரன் இடமாற்றம் செய்யப்பாட்டா். இதனை தொடா்ந்து பொன்னேரி கோட்டத்தின் சாா்-ஆட்சியராக அப்துல் ராசிக் நியமிக்கப்பட்டாா். சாா்-ஆட்சியராக பொறுப்பேற்ற அவருக்கு பொன்னேரி, கும்மிடிபூண்டி பகுதியை சோ்ந்த வருவாய்துறை ஊழியா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
தொடர்புடையது
பொன்னேரியில் வழக்குரைஞா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
அரக்கோணம் வட்டாட்சியா் பொறுப்பேற்பு
பிஎஸ்என்எல் தலைமை பொதுமேலாளா் பொறுப்பேற்பு!
சேலம் மாவட்ட ஆட்சியராக அருண் தம்புராஜ் பொறுப்பேற்பு
விடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
தினமணி செய்திச் சேவை
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
தினமணி செய்திச் சேவை
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
9 மணி நேரங்கள் முன்பு