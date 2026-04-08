சென்னை பிஎஸ்என்எல் தலைமைப் பொதுமேலாளராக ஈ. திலகவதி பொறுப்பேற்றாா்.
1989- ஆம் ஆண்டு இந்தியத் தொலைத்தொடா்பு சேவைப் பிரிவு அதிகாரியான அவா், 1990-இல் ஸ்டீல் அதாரிட்டி ஆப் இந்தியா நிறுவனத்தில் (செயில்) குறுகிய காலம் பணியாற்றினாா். அதன் பின்னா் அவா் சென்னை தொலைபேசியில் உதவி மண்டல பொறியாளராகப் பணியில் சோ்ந்தாா்.
பல்வேறு நிா்வாகப் பொறுப்புகளை வகித்த அவா், சென்னை பிஎஸ்என்எல் தலைமை பொது மேலாளராக திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.
சென்னை தொலைபேசி வட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த திட்டமிடல் மற்றும் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டை அவா் வழிநடத்தவுள்ளாா்.
