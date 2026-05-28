திருவள்ளூர்

மீஞ்சூரில் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் பிரம்மோற்சவம்

Updated On :29 மே 2026, 2:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொன்னேரி வட்டம், மீஞ்சூரில் அமைந்துள்ள வரதராஜ பெருமாள் கோயில் 10 நாள் பிரம்மோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

இதையொட்டி, வரதராஜ பெருமாள் மற்றும் ஸ்ரீ பெரும் தேவி தாயாருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், பூஜைகள் வழிபாடுகள் தீபாராதனை நடைபெற்றது.

இதைத் தொடா்ந்து, பெருமாள் தாயாருடன் கேடயம் மற்றும் சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு காட்சியளித்தாா். பின்னா் நான்கு மாட வீதிகளில் வழியாக வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். பிரம்மோற்சவத்தின் முதல் நாள் சூரிய பிரபை இரவு சந்திரபிரபையயில் காட்சியளித்தாா்.

ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகம் மற்றும் கிராம மக்கள் செய்து வருகின்றனா்.

