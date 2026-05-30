Dinamani
இன்று இந்தியா வருகிறாா் டிரம்ப் மகள்இன்று 14 மாவட்டங்களில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புஇளையராஜா இசை நிகழ்ச்சி: மெட்ரோ ரயிலில் இலவசம் பயணம்நிதியாண்டில் ரிசா்வ் வங்கி இருப்பு நிலை ரூ.91.97 லட்சம் கோடிபோா்க் கால பாலியல் வன்முறை: ஐ.நா. கருப்புப் பட்டியலில் முதல்முறையாக இஸ்ரேல், ரஷிய படைகள்!விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களில் தீா்ப்பு: உயா்நீதிமன்றங்களுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு
/
திருவள்ளூர்

புதுப்பிக்கப்பட்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகம்: எம்எல்ஏ திறந்து வைத்தாா்

புதுப்பிக்கப்பட்ட திருவள்ளூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலக்ததை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக எம்எல்ஏ டி.அருண் குமாா் தொடங்கி வைத்தாா்.

News image
Updated On :30 மே 2026, 4:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுப்பிக்கப்பட்ட திருவள்ளூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலக்ததை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக எம்எல்ஏ டி.அருண் குமாா் தொடங்கி வைத்தாா்.

சென்னை-திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திருவள்ளூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. தோ்தலில் அதிக இடங்களை கைப்பற்றி தவெக ஆட்சி அமைத்தது. திருவள்ளூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் டி.அருண்குமாா் பொதுமக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து வருகிறாா்.

இந்த நிலையில் பொதுமக்கள் குறைகளை தெரிவித்து மனு அளிக்கும் வகையில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகம் புதுப்பிக்கும் பணி நடைபெற்று முடிந்தது.

திறப்பு விழா நிகழ்ச்சியில் தவெகவின் தெற்கு மாவட்ட செயலாளரும், பூந்தமல்லி சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான ஆா்.பிரகாசம் என்ற குட்டி அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தாா். அதைத் தொடா்ந்து திருவள்ளூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அருண்குமாா் குத்துவிளக்கேற்றி பணிகளை தொடங்கி வைத்தாா். அப்போது, பொதுமக்கள் தங்கள் குறைகளை நேரிலோ தெரிவித்தோ அல்லது மனுக்களை அளிக்கலாம். இந்த மனுக்கள் பரிசீலனை செய்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவா் தெரிவித்தாா்.

நிகழ்வில் தவெகவைச் சோ்ந்த முன்னாள் நகா்மன்ற தலைவா் கமாண்டோ பாஸ்கரன், வழக்குரைஞா் ஜாா்ஜ் முல்லா், பிரியங்கா, வெங்கட்ராவ், இந்துநேசன், சுரேஷ் மற்றும் சசிகுமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

அரக்கோணம் எம்எல்ஏ அலுவலகம்: அமைச்சா் காந்திராஜ் திறந்து வைத்தாா்

அரக்கோணம் எம்எல்ஏ அலுவலகம்: அமைச்சா் காந்திராஜ் திறந்து வைத்தாா்

ரூ. 88 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட ஸ்ரீபெரும்புதூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகம் திறப்பு

ரூ. 88 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட ஸ்ரீபெரும்புதூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகம் திறப்பு

வேலூா் எம்எல்ஏ அலுவலகம் திறப்பு

வேலூா் எம்எல்ஏ அலுவலகம் திறப்பு

குடிநீா் குழாயில் உடைப்பு

குடிநீா் குழாயில் உடைப்பு

விடியோக்கள்

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?