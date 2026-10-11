நில ஆவணம் பறித்துச் சென்ற வழக்கில் 2 போ் கைது
திருவள்ளூா் அருகே நில ஆவணத்தை போலீஸாரிடமிருந்து பறித்துச் சென்ற வழக்கில் 2 பேரை செவ்வாப்பேட்டை காவல் நிலைய போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கைது
திருவள்ளூா் அருகே நில ஆவணத்தை போலீஸாரிடமிருந்து பறித்துச் சென்ற வழக்கில் 2 பேரை செவ்வாப்பேட்டை காவல் நிலைய போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருவூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த வழக்குரைஞா் ஸ்ரீதா்பாபு. இவரது வீட்டில் இடைத்தரகா் எனக்கூறி 4 போ் வீட்டுக்கு வந்துள்ளனா். அதையடுத்து சென்னை போரூா் பகுதியில் உள்ள நிலத்துக்கான ஆவணம் காண்பிக்க கூறி விலை பேசினாா்களாம்.
அதையடுத்து நாங்கள் காவல் துறையினா் என கூறியதால் அவருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. உடனே நீங்கள் எந்த காவல் நிலையம், ஏன் என்னுடைய நில ஆவணத்தை கேட்கிறீா்கள் எனக்கூறி வாக்குவாதம் செய்தாராம். இதையடுத்து வீட்டுக்கு வந்த 4 பேரில் 2 போ் அவா் வைத்திருந்த ஆவணத்தை பறித்துக் கொண்டு வாகனத்தில் தப்பினராம்.
இதையடுத்து ஸ்ரீதா்பாபு உதவிக்கு ஆள்களை சப்தம் போட்டு அழைக்கவே அக்கம் பக்கத்தினா் 2 பேரையும் பிடித்து வைத்து செவ்வாப்பேட்டை காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் அளித்தனா். அதன்பேரில், விரைந்து சென்ற செவ்வாப்பேட்டை போலீஸாா் விசாரித்தனா். அதில் பொதுமக்கள் பிடித்து வைத்திருந்த 2 பேரும் திருவொற்றியூா் காவல் நிலையத்தில் பணிபுரிந்து வரும் காவலா்கள் மணி, பெருமாள் என்பது தெரியவந்தது.
திருவொற்றியூா் காவல் நிலையத்தில் நில சம்பந்தமான புகாரின் பேரில், உயா் அதிகாரிகள் உத்தரவின்பேரில், ஆவணத்தை பெற வந்ததாகவும், அதைப்பெற்ற காவலா்கள் புகாா் அளித்த தௌஃபிக் மற்றும் விக்கி ஆகியோரிடம் திருப்பி அளித்ததும், அதை எடுத்துக் கொண்டு தப்பியதால், போலீஸாரை சிறைபிடித்தனா் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து காவல்துறையினா் கிராமத்தினருடன் பேச்சு நடத்தி விடுவித்தனா்.
இதுகுறித்து செவ்வாப்பேட்டை காவல் நிலைய போலீஸாா் சென்னை தண்டையாா்பேட்டையைச் சோ்ந்த தௌஃபிக் மற்றும் விக்கி ஆகியோா் மீது வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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