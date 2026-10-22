ஆதிதிராவிடா் நலக்குழு உறுப்பினா் பதவிக்கு நவ.15-க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்
ஆதிதிராவிடா் நலக்குழு புதியதாக அமைக்க வேண்டி உள்ளதால் உறுப்பினா் தோ்வு நடைபெற உள்ளது. இதற்கு விருப்பமுள்ளோா் நவ.15-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆட்சியா் ச.கவிதா தெரிவித்துள்ளாா்.,
கோப்புப் படம்
ஆதிதிராவிடா் நலக்குழு புதியதாக அமைக்க வேண்டி உள்ளதால் உறுப்பினா் தோ்வு நடைபெற உள்ளது. இதற்கு விருப்பமுள்ளோா் நவ.15-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆட்சியா் ச.கவிதா தெரிவித்துள்ளாா்.,
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்டசய்திக்குறிப்பு: திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் ஆதிதிராவிடா் நலக்குழு புதியதாக அமைக்க வேண்டி உள்ளதால், அதற்கான உறுப்பினா் தோ்வும் நடைபெற உள்ளது. எனவே ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நல மக்களின் வளா்ச்சிக்காக பாடுபட விருப்பமுள்ள சமூக ஆா்வலா்கள் மற்றும் கல்வியாளா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதற்கான விண்ணப்பங்களை தங்களது சுய விவரங்களுடன் மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நல அலுவலகத்தில் வரும் நவ.15-க்குள் நேரடியாகவோ அல்லது அஞ்சல் மூலமாகவோ அளிக்கலாம் என அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
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