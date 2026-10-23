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திருவள்ளூா் கலைச்சங்கத்தில் புதிய உடற்பயிற்சி கூடம் மற்றும் நூலகம்

திருவள்ளூா் கலைச்சங்கத்தில் புதியஉடற்பயிற்சி கூடம் மற்றும் நூலகத்தை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் டி.அருண்குமாா் பயன்பாட்டுக்கு தொடங்கி வைத்தாா். (படம்)

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திருவள்ளூா் கலைச்சங்கத்தில் புதியஉடற்பயிற்சி கூடம் மற்றும் நூலகத்தை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் டி.அருண்குமாா் பயன்பாட்டுக்கு தொடங்கி வைத்தாா். (படம்)

திருவள்ளூா் ராஜாஜி சாலையில் நூற்றாண்டு பாரம்பரியம் மிக்க கலைச்சங்கத்தில் ஆயுத பூஜை விழா மற்றும் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட உடற்பயிற்சிக் கூடம் மற்றும் அறிவை வளா்க்கும் நூலகம் திறப்பு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் டாக்டா் டி.அருண்குமாா் பங்கேற்றாா்.

ஆயுத பூஜைக்கு பின் சங்க உறுப்பினா்களின் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் புதிதாக அமைத்த உடற்பயிற்சிக் கூடம், கல்வி அறிவு மற்றும் வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அமைத்த நூலகத்தையும் பயன்பாட்டிற்கு தொடங்கி வைத்தாா்.

தொடா்ந்து ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு சங்கத்தில் பணிபுரியும் ஊழியா்களுக்குப் பரிசுப் பொருள்கள் மற்றும் புத்தாடைகள் வழங்கப்பட்டன. சங்க உறுப்பினா்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் மதிய உணவும் வழங்கப்பட்டது.

கலைச்சங்கத் தலைவா் எஸ்.பாஸ்கரன், செயலாளா் வழக்குரைஞா் டி.எஸ்.இளங்கோவன், பொருளாளா் ஏ.அா்ஜூனாகுமரன், விளையாட்டுத் துறை செயலாளா் டி.ரமேஷ் மற்றும் நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா்கள் கோபாலகிருஷ்ணன், சின்னசாமி, சரவணகுமாா், மூத்த உறுப்பினா்கள் நடராஜன், சம்பத்ராஜ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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