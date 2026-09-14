விநாயகா் சதுா்த்தி எதிரொலி: சாமந்தி பூ விலை உயா்வு
விநாயகா் சதுா்த்தி விழாவையொட்டி, திருத்தணியில் பழங்கள் மற்றும் பூஜை பொருள்களை பொதுமக்கள் ஆா்வத்துடன் வாங்கிச் செல்கின்றனா்.
திருத்தணி பஜாரில் பூஜைப் பொருள்களை வாங்க திரண்ட பொதுமக்கள்.
விநாயகா் சதுா்த்தி விழாவையொட்டி, திருத்தணியில் பழங்கள் மற்றும் பூஜை பொருள்களை பொதுமக்கள் ஆா்வத்துடன் வாங்கிச் செல்கின்றனா். அதே நேரத்தில், சாமந்தி பூ விலை உயா்ந்துள்ளதால் மக்கள் அதிா்ச்சி அடைந்தனா்.
திருத்தணி நகரில் ம.பொ.சி. சாலை, காந்தி சிலை அருகே விநாயகா் சதுா்த்தியை முன்னிட்டு 100-க்கும் மேற்பட்ட தற்காலிக கடைகள் அமைக்கப்பட்டு விற்பனை நடைபெற்று வருகிறது.
இக் கடைகளில் விநாயகா் குடை, எருக்கம்பூ மாலை, அறுகம்புல், மாவிலை, ஆப்பிள், சாத்துக்குடி, ஆரஞ்சு, விளாம்பழம், கம்புக்கதிா், மக்காச்சோளம், கலாக்காய், மாதுளை, கொய்யா, நாவல், திராட்சை, செங்கரும்பு உள்ளிட்ட பூஜைக்கு தேவையான அனைத்து பொருள்களும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது, வாழைப்பழத்தைத் தவிர மற்ற பழங்களின் விலை குறைவாகவே இருந்ததாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா். வாழைக்கன்று ஒரு ஜோடி ரூ.40-க்கும், ஒரு ஜோடி கரும்பு ரூ.100-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இரண்டு கம்புக்கதிா்கள் ரூ.20-க்கும், ஒரு மக்காச்சோளம் ரூ.10-க்கும் விற்பனையானது. ஒரு கிலோ ஆப்பிள் ரூ.100, சாத்துக்குடி ரூ.20, ஆரஞ்சு ரூ.60, கொய்யா ரூ.40 என விற்பனை செய்யப்பட்டது. மஞ்சள் வாழைப்பழம் ஒரு டஜன் ரூ.60-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
சாமந்தி பூ விலை மும்மடங்கு உயா்வு: அதே நேரத்தில், பூக்களின் விலை மட்டும் அதிகமாக இருந்தது. குறிப்பாக, சாமந்தி பூ ஒரு கிலோ ரூ.400 முதல் ரூ.500 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது. இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு வரை ஒரு கிலோ சாமந்தி பூ ரூ.150-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது ரூ.400 முதல் ரூ.500 வரை விலை உயா்ந்துள்ளது. இதனால் சாமந்தி பூ விலை மும்மடங்குக்கும் அதிகமாக உயா்ந்திருப்பது பொதுமக்களிடையே அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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