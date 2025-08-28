தொழிலக உற்பத்தியில் 4 மாதங்கள் காணாத உயா்வு

இந்தியாவின் தொழிலக உற்பத்தி கடந்த ஜூலை மாதத்தில் முந்தைய நான்கு மாதங்களில் காணாத உயா்வைக் கண்டுள்ளது.
இது குறித்து தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகத்தின் தரவுகள் தெரிவிப்பதாவது:
கடந்த ஜூலை மாதத்தில் தொழிலக உற்பத்திக் குறியீட்டு எண்ணான ஐஐபி 3.5 சதவீதமாகப் பதிவாகியுள்ளது. முந்தைய ஜூன் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இது உயா்வாக உள்ளது. அப்போது நாட்டின் ஐஐபி 1.5 சதவீதமாக இருந்தது.
எனினும், முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் ஜூலை மாத ஐஐபி-யுடன் ஒப்பிடுகையில் தற்போது அது குறைவாக உள்ளது. 2024 ஜூலை மாதத்தில் தொழிலக உற்பத்தி வளா்ச்சிக்கான குறியீடு 5.0 சதவீதமாக இருந்தது.
கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் இந்த ஜூலை வரையிலான 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் முதல் நான்கு மாதங்களில் தொழிலக உற்பத்திக்கான ஐஐபி 2.3 சதவீதமாக உள்ளது. இது, முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டில் 5.4 சதவீதமாக இருந்தது.
கடந்த ஜூலை மாதத்தில் உற்பத்தித் துறையின் வளா்ச்சி 5.4 சதவீதமாக உயா்ந்தது. இது, கடந்த ஆண்டின் அதே மாதத்தில் 4.7 சதவீதமாக இருந்தது.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில் சுரங்கத் துறையின் உற்பத்தி வளா்ச்சி -7.2 சதவீதமாகக் குறைந்தது. இது ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னா் 3.8 சதவீதமாக இருந்தது.
2024 ஜூலை மாதத்தில் 7.9 சதவீதமாக இருந்த மின்சாரத் துறை உற்பத்தி வளா்ச்சி, இந்த ஜூலை மாதத்தில் 0.6 சதவீதமாகக் குறைந்தது என்று அந்தத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.