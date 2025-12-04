தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்துள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களாக வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டிருக்கும் தங்கம் விலை, இந்த வார தொடக்கத்தில் ஒரு சவரன் ரூ. 96,560-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து, ஒரு சவரன் செவ்வாய்க்கிழமை ரூ. 96,320-க்கும், புதன்கிழமை ரூ. 96,480-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை காலை ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 12,020-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 96,160-க்கும் விற்பனையாகிறது.
இதேபோல், வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ஒரு ரூபாய் குறைந்து ரூ. 200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 2,00,000-க்கு விற்கப்படுகிறது.
