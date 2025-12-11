தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்...

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை வியாழக்கிழமை காலை உயர்ந்துள்ளது.
தங்கம் விலை புதன்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 96,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், வியாழக்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்துள்ளது.
இன்றைய நிலவரப்படி, சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் ரூ. 12,030-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 96,240-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளியின் விலை நேற்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ. 8 உயர்ந்த நிலையில், இன்றும் ரூ. 2 அதிகரித்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 209-க்கும், ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 2,09,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
