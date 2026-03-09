Dinamani
தமிழ்நாடு

தங்கம் விலை குறைவு

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.

News image
தங்கம் விலை.- படம்: பிடிஐ
Updated On :9 மார்ச் 2026, 4:28 am

தினமணி செய்திச் சேவை

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.

அதன்படி, சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.14,950 க்கு விற்பனையாகிறது. மேலும் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.1,19,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேசமயம் வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. சென்னையில் வெள்ளி விலை ஒரு கிராம் ரூ.290ஆக நீடிக்கிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளி 2.90 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

போர் பதற்றங்களின் போது வழக்கமாக தங்கம் விலை அதிகரிக்கும். ஆனால் கடந்த சில நாள்களாக அதன் விலை சரிந்து வருகிறது. இதற்கு அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு தொடர்ந்து வலுவடைந்து வருவதே காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.

