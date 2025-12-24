கிறிஸ்துமஸை முன்னிட்டு நாளை பங்குச் சந்தைகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு!

நாடு முழுவதும் நாளை (டிசம்பர் 25) கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் நிலையில், பங்குச் சந்தை மூடப்பட்டிருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவே 2025ஆம் ஆண்டின் கடைசி விடுமுறையாகும்.
குறிப்பாக அடுத்த ஆண்டுக்கான முதலீட்டு திட்டத்தை திட்டமிட இந்த விடுமுறை ஏதுவாக இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2026 ஆம் ஆண்டிற்கான விடுமுறை பட்டியல்
ஜனவரி 26, 2026 - திங்கள்கிழமை - குடியரசு தினம்
மார்ச் 3, 2026 - செவ்வாய்க்கிழமை - ஹோலி
மார்ச் 26, 2026 - வியாழக்கிழமை - ஸ்ரீ ராம நவமி
மார்ச் 31, 2026 - செவ்வாய்க்கிழமை - ஸ்ரீ மகாவீர் ஜெயந்தி
ஏப்ரல் 3, 2026 - வெள்ளிக்கிழமை - புனித வெள்ளி
ஏப்ரல் 14, 2026 - செவ்வாய்க்கிழமை - டாக்டர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் ஜெயந்தி
மே 1, 2026 - வெள்ளிக்கிழமை - மகாராஷ்டிர தினம்
மே 28, 2026 - வியாழக்கிழமை - பக்ரீத்
ஜூன் 26, 2026 - வெள்ளிக்கிழமை - மொஹரம்
செப்டம்பர் 14, 2026 - திங்கட்கிழமை - விநாயக சதுர்த்தி
அக்டோபர் 2, 2026 - வெள்ளிக்கிழமை - மகாத்மா காந்தி ஜெயந்தி
அக்டோபர் 20, 2026 - செவ்வாய்க்கிழமை - தசரா
நவம்பர் 10, 2026 - செவ்வாய்க்கிழமை - தீபாவளி
நவம்பர் 24, 2026 - செவ்வாய்க்கிழமை - ஸ்ரீ குரு நானக் தேவ்
டிசம்பர் 25, 2026 - வெள்ளிக்கிழமை - கிறிஸ்துமஸ்
