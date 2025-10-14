ஹெச்சிஎல் நிகர லாபம் ரூ.4,235 கோடி

இந்தியாவின் முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் ஜூலை-செப்டம்பர் காலாண்டில் ரூ.4,235 கோடியாக உள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள ஒழுங்காற்று அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் ரூ.4,235 கோடியாக உள்ளது, இது முந்தைய ஜூன் காலாண்டில் ரூ.3,843 கோடியாக இருந்ததை விட 10.2 சதவீதம் அதிகம்.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் 10.6 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.31,942 கோடியாக உள்ளது. கடந்த 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் இது ரூ.28,862 கோடியாக இருந்தது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
