மாருதி சுசூகி கார்களுக்கு ரூ. 2 லட்சம் தள்ளுபடி! ஏப்ரல் மாத சலுகைகள் என்னென்ன?

மாருதி சுசூகி - படம் / நன்றி - மாருதி சுசூகி

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 10:58 am

மாருதி சுசூகி கார்களுக்கு ரூ. 2 லட்சம் வரை தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏப்ரல் மாத கோடை தொடக்கத்தையொட்டி நெக்ஸா காருக்கு பரிமாற்ற போனஸ்கள், மேம்படுத்தல் சலுகைகள், நீட்டிக்கப்பட்ட உத்தரவாதம் மற்றும் வரிச் சலுகைகள் போன்ற கூடுதல் பயன்களை மாருதி சுசூகி வழங்கி வருகிறது.

இதேபோன்று மாருதி சுசூகி இன்விக்டோ (Invicto) காருக்கும் ரூ. 2 லட்சம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. நுகர்வோர் சலுகையாக ரூ. 50,000. பழைய காரை மாற்றம் செய்துகொள்வதன் மூலம் ரூ. 1,00,000 போனஸ். சில பழைய மாடல் கார்களுக்கு ரூ. 50,000 வரை சிறப்புத் தள்ளுபடிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும், மாருதி சுசூகியில் உள்ல கிராண்ட் விடாரா (Grand Vitara) காருக்கும் சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹைப்ரிட் வெர்ஷன் காருக்கு சாலை வரி முழுக்க முழுக்க ரத்து செய்யப்படுள்ளது. 5 ஆண்டுகால உத்திரவாதத்துடன் இதன் மதிப்பு ரூ. 1,85,000. பழைய காரை மாற்றிக்கொண்டால் ரூ. 50,000 வரை சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாருதி சுசூகியின் ஜிம்னி காரை வாங்கினால் ரூ. 50,000 வரை தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. மேலும் இக்னிஸ் காருக்கு ரூ. 20,000 வரையும் தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அருகில் உள்ள மாருதி சுசூகி நெக்சா கிளைகளில் இது தொடர்பான விரிவான விவரங்களை அறிந்துகொள்ளலாம் என மாருதி சுசூகி தெரிவித்துள்ளது.

