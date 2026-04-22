Dinamani
பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக அன்றும், இன்றும் நாடு ஒன்றுபட்டு நிற்கிறது! ராகுல் தமிழ்நாடு பேரவைத் தேர்தலில் 4.18 லட்சம் தபால் வாக்குகள் பதிவு!தமிழ்நாட்டில் இதுவரை ரூ. 1,262 கோடி பறிமுதல்! தேர்தல் ஆணையம் பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் குறைந்தது!ஈரானுக்கு எதிரான தற்காலிக போர்நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: டிரம்ப்
/
வணிகம்

6500mAh பேட்டரி திறன்... மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 ப்ரோ இந்தியாவில் அறிமுகம்!

மோட்டோரோலா நிறுவனத்தின் புதிய ஸ்மார்ட்போனான எட்ஜ் 70 ப்ரோ இந்திய சந்தையில் இன்று (ஏப். 22) அறிமுகமாகவுள்ளது.

மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 ப்ரோ - படம் / நன்றி - மோட்டோரோலா

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 11:07 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மோட்டோரோலா நிறுவனத்தின் புதிய ஸ்மார்ட்போனான எட்ஜ் 70 ப்ரோ இந்திய சந்தையில் இன்று (ஏப். 22) அறிமுகமாகவுள்ளது.

அதீத பேட்டரி திறன் மற்றும் கேமராவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வகையில் சோனி நிறுவனத்தின் லென்ஸ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சிகாகோவை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் மோட்டோரோலா நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகளுக்கு இந்திய சந்தையில் குறிப்பிடத்தகுந்த வரவேற்பு உள்ளது. அந்தவகையில் தற்போது புதிதாக எட்ஜ் 70 ப்ரோ என்ற ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

8GB உள்நினைவகம் (RAM) மற்றும் 256GB நினைவகம் உடைய ஸ்மார்ட்போன் விலை ரூ. 38,999

12GB உள்நினைவகம் (RAM) மற்றும் 256GB நினைவகம் உடைய ஸ்மார்ட்போன் விலை ரூ. 41,999.

மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 ப்ரோ சிறப்பம்சங்கள்

6.8 அங்குல அமோலிட் திரை உடையது.

திரை சுமூகமாக இயங்கும் வகையில்144Hz திறன் உடையது.

திரை பிரகாசமாக இருக்கும் வகையில் 5200 nits திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

திரை எளிதில் உடையாத வகையில் கொரில்லா கிளாஸ் உடையது.

கேமரா பிரியர்களைக் கவரும் வகையில் பின்புறம் 50MP சோனி லென்ஸ் உடைய முதன்மை கேமரா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நுணுக்கமான புகைப்படங்களுக்காக 50MP மேக்ரோ லென்ஸ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

செல்ஃபி பிரியர்களுக்காக முன்பக்கம் 50MP கேமரா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

6,500mAh பேட்டரி திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் வகையில் 90W திறன் உடையது.

வெள்ளை, நீலம், சாம்பல் ஆகிய 3 நிறங்களில் கிடைக்கின்றன.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

அதீத பேட்டரி திறனுடன் வெளியான ஓப்போ எஃப்33, எஃப்33 ப்ரோ!

பட்ஜெட் விலையில் ரெட்மியின் புதிய ஸ்மார்ட்போன்! ஏ7 ப்ரோ அறிமுகம்!

ரூ. 47,000 அதிரடி தள்ளுபடியில் ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் வாங்கலாம்! எப்படி?

ஷாவ்மி 17, ஷாவ்மி 17 அல்ட்ரா விற்பனை தொடக்கம்!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மணி நேரம் முன்பு
வீடியோக்கள்

பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு