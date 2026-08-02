தொழில்நுட்ப உலகில் இந்த வாரம் ஏ.ஐ. துறையின் புதிய நகா்வுகள், பட்ஜெட் ஸ்மாா்ட்போன்களின் வெளியீடு மற்றும் சாதனங்களின் விலையேற்றங்கள் கவனம் ஈா்த்தன.
ஓபன்ஏஐ கட்டணக் குறைப்பு முதல் வாட்ஸ்ஆப் வெப்-இல் அழைப்பு வசதி வரை, இந்த வாரத்தின் முக்கியத் தொழில்நுட்பச் செய்திகளின் தொகுப்பு இதோ:
*ஓபன்ஏஐ கட்டணக் குறைப்பு: ஏ.ஐ. சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள போட்டி மற்றும் செலவுக்குறைப்பு நடவடிக்கைகளின் காரணமாக, ஓபன்ஏஐ நிறுவனம் தனது ஏபிஐ சேவைகளுக்கான கட்டணத்தை 80 சதவீதம் வரை குறைத்துள்ளது. மேலும், அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளா்களுக்கு மேம்பட்ட மாடல்களை இலவசமாக வழங்கவும் தொடங்கியுள்ளது.
*சோனி ‘பிஎஸ்5’ விலையுயா்வு: உலகளாவிய ஏ.ஐ. கட்டமைப்புகளுக்கான ரேம் தட்டுப்பாடு மற்றும் உற்பத்திச் செலவு அதிகரிப்பால், இந்தியாவில் ‘பிளேஸ்டேஷன் 5’ விலை ரூ.15,000 உயா்ந்து, ரூ.69,990-ஐ எட்டியுள்ளது. இதே காரணத்துக்காக ஷாவ்மி, நத்திங் நிறுவனங்களும் தங்களின் ஸ்மாா்ட்போன்களின் விலையை உயா்த்தியுள்ளது.
*ஆப்பிளின் சிரி ஸ்மாா்ட் ஹோம்: ஆப்பிள் தனது சிரி ஏ.ஐ. அடிப்படையிலான புதிய ஸ்மாா்ட் ஹோம் சாதனங்களைத் தயாரிக்கிறது. மேலும், அமெரிக்காவில் தனது தயாரிப்புகளுக்கான மாதாந்திர குத்தகை (லீஸ்) முறையையும் ஆப்பிள் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
*இந்தியாவில் ‘ஜெமினி ஸ்பாா்க்’: ஸ்மாா்ட்போன்களில் பின்னணியில் இருந்து அன்றாட பணிகள் மற்றும் குரல் கட்டளைகளைச் செயல்படுத்தும் கூகுளின் ‘ஜெமினி ஸ்பாா்க் ஏ.ஐ. இந்தியாவில் அறிமுகமானது.
*ஓபன்ஏஐ-இன் கட்டுப்பாடற்ற ஏ.ஐ. ஏஜெண்ட்: ஹக்கிங் ஃபேஸ் தளத்தைத் தொடா்ந்து, ஓபன்ஏஐ-இன் ஒரு சோதனை ஏ.ஐ. ஏஜெண்ட் ‘மோடல் லேப்ஸ்’ வாடிக்கையாளா் தளத்தில் இருந்த பாதுகாப்பு குறைபாட்டைத் தானாகவே பயன்படுத்திய சம்பவம் அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
*ஒன்பிளஸ் ‘என்6எக்ஸ்’: 6.80 அங்குல திரை, மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 6360 மேக்ஸ் பிராசஸா், 4ஜிபி ரேம் மற்றும் 7000 எம்ஏஎச் பேட்டரியுடன் ஒன்பிளஸ் ‘என்6எக்ஸ்’ ஸ்மாா்ட்போன் இந்தியாவில் ரூ.18,999 (ஆரம்ப விலை) அறிமுகமானது.
*விவோ ‘டி5இ’: 6.74-இன்ச் திரை, 4ஜிபி ரேம், 5500 எம்ஏஎச் பேட்டரியுடன் விவோ ‘டி5இ’ ஸ்மாா்ட்போன் ரூ.13,999 ஆரம்ப விலையில் அறிமுகமானது.
*ஜிடிஏ 6 இறுதிக்கட்ட பணிகள்: பெரிதும் எதிா்பாா்க்கப்படும் ‘ஜிடிஏ 6’ இணையவழி விளையாட்டின் மேம்பாட்டுப் பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
*ரெட்மி ‘நோட் 17’ இந்திய வருகை: சீனாவில் வெளியான ரெட்மி ‘நோட் 17’ சீரிஸ், 8,000 எம்ஏஎச் பேட்டரி, அமோலெட் திரை மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு 16 உடன் ஆக. 6-இல் அன்று இந்தியாவில் வெளியாகிறது.
*வாட்ஸ்ஆப் வெப்-இல் அழைப்பு வசதி: கணினிகளில் பிரத்யேக செயலி இன்றி வலைதளத்தில் இருந்தே நேரடியாக ஆடியோ, விடியோ அழைப்புகளை மேற்கொள்ளும் வசதியை வாட்ஸ்ஆப் அறிமுகப்படுத்தியது.
Summary
Tech Snippets - From new budget smartphones to AI’s latest moves
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