வணிக சிலிண்டர் விலை ரூ. 50 உயர்வு

சென்னையில் வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான சமையல் எரிவாயு (எல்பிஜி) சிலிண்டர் விலை இன்று(பிப். 1) ரூ. 50 உயர்ந்துள்ளது.

சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் அந்நியச் செலாவணி மதிப்பைக் கணக்கில்கொண்டு, பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒன்றாம் தேதி எரிபொருள் விலையை மாற்றியமைத்து வருகின்றன.

அதன்படி, பிப்ரவரி மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று புதிய விலைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

உணவகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக சிலிண்டர் விலை கடந்த மாதம் உயர்ந்திருந்த நிலையில், இந்த மாதம் மீண்டும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தைப் பொருத்தவரை சென்னையில் வணிக சிலிண்டரின் விலை ரூ. 50 உயர்ந்து, புதிய விலையாக ரூ.1,899.50-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த ஜூன் மாதத்துக்குப் பின், வணிக சிலிண்டர் விலை தற்போது புதிய உச்சம் அடைந்துள்ளது.

மாற்றமில்லாத வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்: பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் 14.2 கிலோ எடை கொண்ட வீட்டு உபயோக சிலிண்டா் விலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.

சென்னையில் இதன் விலை ரூ.868-ஆகவும், தில்லியில் ரூ.853-ஆகவும் நீடிக்கிறது. பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையிலும் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி அதே விலையிலேயே தொடர்கிறது.

சர்வதேச அளவில் நிலவும் கடும் குளிர்காலத் தேவை காரணமாகவே எரிவாயு விலை உயா்ந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

