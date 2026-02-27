Dinamani
காங்கிரஸுக்கு ஒரு மாநிலங்களவை சீட் தருவதாக முதல்வர் உறுதி! செல்வப்பெருந்தகை தகவல்ஈரான் மீது இஸ்ரேல் திடீர் தாக்குதல்! கமேனியின் நிலை என்ன?அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக கூட்டணி கட்சிகள்! தொகுதிப்பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரம்!!சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
வணிகம்

‘வாா்னா் பிரதா்ஸ்’ நிறுவனத்தை வாங்கும் முடிவைக் கைவிட்டது நெட்ஃபிளிக்ஸ்

ஹாலிவுட்டின் முன்னணி மற்றும் பிரபல ‘வாா்னா் பிரதா்ஸ் டிஸ்கவரி’ தயாரிப்பு நிறுவனத்தை வாங்கும் போட்டியில் இருந்து விலகுவதாக நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனம் அதிகாரபூா்வமாக அறிவித்துள்ளது.

News image
~
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 8:23 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஹாலிவுட்டின் முன்னணி மற்றும் பிரபல ‘வாா்னா் பிரதா்ஸ் டிஸ்கவரி’ தயாரிப்பு நிறுவனத்தை வாங்கும் போட்டியில் இருந்து விலகுவதாக நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனம் அதிகாரபூா்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இதையடுத்து, பாராமவுண்ட் ஸ்கைடான்ஸ் நிறுவனம் சுமாா் 11,100 கோடி டாலா் மதிப்பிலான பிரம்மாண்ட ஒப்பந்தத்தின் மூலம் வாா்னா் பிரதா்ஸை வாங்குவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது. இதன் மூலம், சிஎன்என் உள்ளிட்ட முன்னணி ஊடகங்கள் மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க திரைப்பட ஸ்டுடியோக்கள் இனி பாராமவுண்ட் ஸ்கைடான்ஸ் நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும்.

முன்னதாக, வாா்னா் பிரதா்ஸை வாங்க 82,700 கோடி டாலா் வரை கொடுக்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் முன்வந்த நிலையில், பாராமவுண்ட் நிறுவனம் முன்வைத்த கூடுதல் தொகை மற்றும் நிபந்தனைகளை ஈடுகட்ட விரும்பாமல் நெட்ஃபிளிக்ஸ் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.

‘பாராமவுண்ட் நிறுவனம் தற்போது குறிப்பிட்டிருக்கும் விலைக்கு வாா்னா் பிரதா்ஸை வாங்குவது லாபகரமாக இருக்காது. எங்கள் நிறுவனத்தின் நிதிநிலையைச் சரியாகக் கையாள வேண்டும் என்பதற்காகவே இம்முடிவை எடுத்தோம்’ என்று நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிா்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

Story image

நெட்ஃபிளிக்ஸின் இந்த அறிவிப்பு வெளியானவுடன், அந்நிறுவனத்தின் பங்குகள் 13 சதவீதம் வரை உயா்ந்தன. அதேநேரம், ஏலப் போட்டி முடிவுக்கு வந்ததால் வாா்னா் பிரதா்ஸின் பங்குகள் சரிவைச் சந்தித்தன.

டிரெண்டிங்

ஸ்ரீ ராம் ட்விஸ்டக்ஸ் ஐபிஓ: இறுதி நாளில் குவிந்த விண்ணப்பங்கள்!

ஸ்ரீ ராம் ட்விஸ்டக்ஸ் ஐபிஓ: இறுதி நாளில் குவிந்த விண்ணப்பங்கள்!

‘கௌடியம் ஐவிஎஃப்’ ஐபிஓ: 2-ஆம் நாளே முழுமையாகக் குவிந்த விண்ணப்பங்கள்

‘கௌடியம் ஐவிஎஃப்’ ஐபிஓ: 2-ஆம் நாளே முழுமையாகக் குவிந்த விண்ணப்பங்கள்

2030-க்குள் 28,000 கோடி டாலா் வருவாய்: ஓபன்ஏஐ இலக்கு

2030-க்குள் 28,000 கோடி டாலா் வருவாய்: ஓபன்ஏஐ இலக்கு

அணுசக்தித் துறையில் அதானி குழுமம் : புதிய நிறுவனம் தொடக்கம்

அணுசக்தித் துறையில் அதானி குழுமம் : புதிய நிறுவனம் தொடக்கம்

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு