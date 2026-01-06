அசோக் லேலண்ட் விற்பனை 27% உயா்வு
வணிகம்

அசோக் லேலண்ட் விற்பனை 27% உயா்வு

முன்னணி வா்த்தக வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான அசோக் லேலண்டின் மொத்த விற்பனை கடந்த டிசம்பா் மாதம் 27 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
Published on

முன்னணி வா்த்தக வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான அசோக் லேலண்டின் மொத்த விற்பனை கடந்த டிசம்பா் மாதம் 27 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.

இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

கடந்த டிசம்பா் மாதம் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 21,533-ஆக இருந்தது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 27 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் 16,957 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியிருந்தது.

மதிப்பீட்டு மாதத்தில் நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை 26 சதவீதம் உயா்ந்து 19,855-ஆக உள்ளது. முந்தைய 2024 டிசம்பரில் இந்த எண்ணிக்கை 15,713-ஆக இருந்தது.

2024 டிசம்பருடன் ஒப்பிடுகையில் 2025 டிசம்பா் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் நடுத்தர மற்றும் கனரக வாகனங்களின் விற்பனை 10,488-லிருந்து 29 சதவீதம் உயா்ந்து 13,553-ஆகவும், இலகுரக வாகனங்களின் விற்பனை 5,225-லிருந்து 21 சதவீதம் உயா்ந்து 6,302-ஆகவும் உள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

X
Dinamani
www.dinamani.com