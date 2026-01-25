வணிகம்
ஓலா எலக்ட்ரிக் விற்பனை 31% சரிவு
முன்னணி மின்சார இருசக்கர வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஓலா எலக்ட்ரிக்கின் மொத்த விற்பனை கடந்த டிசம்பா் மாதம் 31 சதவீதம் சரிந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த டிசம்பா் மாதம் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 9,020-ஆக இருந்தது.
முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 31 சதவீதம் குறைவு. அப்போது நிறுவனம் 13,106 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியிருந்தது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.